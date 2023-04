Die Plattform Google Lens hat seit dem vergangenen Jahr stark an Relevanz gewonnen und ist an immer mehr Stellen des Google-Netzwerks zu finden. Dennoch wird für Nutzer nicht immer deutlich, dass sich die Bilderkennung hinter dem Kamerasymbol befindet, sodass man dieser schon bald ein neues Logo bzw. Icon spendiert. Es wäre bereits das fünfte Logo innerhalb von knapp sieben Jahren, seit denen das Tool gestartet ist.



Google Lens ist als Ableger des Google Assistant gestartet, hat sich aber längst von diesem emanzipiert und hat auch nicht mehr viel mit dem Sprachassistenten zu tun, der derzeit einen schweren Stand hat. Lens lässt sich als Einzel-App nutzen, ist aber auch in anderen Produkten wie etwa der Websuche, der Bildersuche, der Suchleiste unter Android oder auch Google Fotos integriert. Stets ist die App nur mit einem Icon präsent, das obiger Darstellung entspricht – einer einfachen Kamera. Simpel, aber nicht selbsterklärend.

Auch Googles Designer dürften bemerkt haben, dass nur wenige Menschen bei einem Kamerasymbol an Lens denken – eher kommt noch Instagram in Erinnerung. Daher ist es nicht überraschend, dass das Icon demnächst erneut angepasst wird. Man bleibt zwar beim Kamerasymbol, nimmt aber auch das alte Logo erneut wieder auf und fügt diese beiden zusammen. In obiger Grafik inklusive Screenshot ist das gut aufbereitet. Unten haben wir euch außerdem die alten Lens-Logos eingebunden.

Das neue Logo taucht bei ersten Nutzern auf und dürfte sich in der Testphase befinden. Mutmaßlich wird des diese erfolgreich überstehen, sodass sich das Lens-Logo im Laufe der nächsten Wochen bei vielen Nutzern ändern sollte.









Logo #1 und #2

Begonnen hatte Google Lens mit dem auf der linken Seite sichtbaren Logo: Ein Kamerasymbol inklusive sichtbarer blauer Linse und grünem Blitz. Noch vor dem breiten Rollout hatte man es auf das rechte Logo geändert, mit dem das Logo praktisch um 180 Grad gedreht wird und jetzt quadratisch mit abgerundeten Ecken erscheint.

Logo #2 und #3

Nur zwei Jahre später hat man das Logo erneut ausgetauscht und die Kamera durch den eingeblendeten „Viewfinder“ ersetzt. Erneut hat man dabei die Farben geändert. Die vierte Variante seht ihr oben im Artikelbild, die erneut auf eine Kamera setzt, die etwas moderner aussieht. Und somit wäre der nächste Logowechsel bereits die fünfte Variante. Vielleicht sind die Designer jetzt endlich zufrieden…

[Google Nws]