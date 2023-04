Android 13 & Android 14: Pixel-Nutzer müssen sich für eine Beta entscheiden – Google ändert Beta-Kanal (FAQ)

Google hat die Android 14 Beta veröffentlicht und gibt vielen Pixel-Nutzern die Möglichkeit, diese einfach zu installieren und somit die neuen Features auszuprobieren. Parallel dazu betreibt man allerdings auch die Android 13 QPR3 Beta, die nach wie vor mit Updates versorgt wird. Jetzt gibt es eine erneute Änderung des Beta-Programms, das nur noch über einen Kanal versorgt wird und Fragen aufwirft. Wir liefern euch die Antworten.



Seit dem Start der QPR-Schiene von Android, den sogenannten Quarterly Platform Releases, auch als „Feature Drop Beta“ bezeichnet, hat sich etwas im Beta-Kanal von Android verändert. Einmal im Jahr kommt es vor, dass sich gleich zwei Android-Generationen im Beta-Kanal befinden und seit gestern ist es wieder soweit. Doch während man im vergangenen Jahr zwei Beta-Kanäle parallel betrieben hat, sieht es in diesem Jahr anders aus. Es gibt nur noch einen Beta-Kanal.

Android 13 Beta oder Android 14 Beta?

Schon in der Ankündigung hieß es, dass alle Nutzer in der Android 13 QPR3 Beta das Update auf die Android 14 Beta angeboten bekommen. Auf den ersten Blick ergibt das Sinn, aber tatsächlich können die QPR-Betas als deutlich stabiler betrachtet werden als die Android 14 Beta. Das liegt in der Natur der Sache einer neuen Version und erste Nutzer berichten bereits von Bugs und Problemen mit der Android 14 Beta, etwa der abstürzenden Wallpaper-Auswahl oder einem nicht mehr funktionierenden Fingerabdruckleser.

Android 14 kommt automatisch, muss aber nicht installiert werden

Aus diesem Grund haben Android 13 QPR3-Nutzer die Möglichkeit, das Update auf Android 14 einfach abzulehnen. Es wird ihnen angeboten, aber das kann man einfach ignorieren und bleibt somit in der QPR3-Schiene. Diese wiederum wird in den nächsten Wochen noch mindestens einen Beta-Release erhalten, bevor im Juni die finale Version ausgerollt und das Android 13-Kapitel beendet wird.









Späterer Wechsel von Android 13 Beta auf Android 14 Beta

Wer in der QPR3 Beta bleibt, wird die weiteren Betas und im Juni die stabile Version erhalten. Dann öffnet sich auch das meist einwöchige Zeitfenster, in denen der Beta-Kanal ohne Datenverlust verlassen werden kann. Bleibt ihr dann im Beta-Kanal, wird etwa eine Woche nach dem finalen Release erneut eine Android 14 Beta angeboten. Ab diesem Zeitpunkt sollte es nur noch eine Beta geben. Detaillierter will Google aber erst rund um die I/O am 10. Mai informieren. Nicht ausgeschlossen, dass es weitere Änderungen am Beta-Programm gibt.

Kein Zurück von der Android 14 Beta

Solltet ihr jetzt von der Android 13 QPR3 Beta auf die Android 14 Beta aktualisieren, gibt es von dieser kein Zurück. Ihr könnt nicht von der Android 14 Beta auf eine baldige Android 13 QPR3 Beta 3 zurückspringen. Auch das Verlassen des Beta-Kanals ohne Datenverlust verschiebt sich dann vom Juni in den August oder September – je nachdem, wann Android 14 in der finalen Version veröffentlicht wird.

—

Leider macht Google die Beta immer komplizierter, obwohl man sie eigentlich einfacher zugänglich machen wollte. Hat man erst einmal den Durchblick, den ihr hoffentlich nach dem Lesen dieses Artikels habt, wirkt alles verständlich. Aber die Überschneidung von zwei Betas könnte man sich sicherlich sparen und somit für deutlich mehr Übersicht sorgen.

» Android 14: So könnt ihr die erste Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

» Pixel Watch & Fitbit: Das kostenlose Premium-Abo läuft aus – vergesst nicht, rechtzeitig zu kündigen; so gehts

Letzte Aktualisierung am 12.04.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]