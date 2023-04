Android 14: Neue Option macht den Navigationsbereich transparent – optimierte Darstellung im Testlauf

Mit der gestern Abend veröffentlichten ersten Android 14 Beta bringt Google eine neue Zurück-Visualisierung in das Betriebssystem, die auf eine modernisierte und deutlich hervorgehobene Darstellung setzt. Aber auch eine visuelle Anpassung des Navigationsbereichs ist in Arbeit, denn über die Entwicklereinstellungen lässt sich eine standardmäßige Transparenz aktivieren.



Wenn Android-Apps nicht im Vollbildmodus laufen, was vor allem bei Spielen der Fall ist, können je nach Konfiguration am oberen und unteren Displayrand zwei Bereiche sichtbar bleiben: Die Benachrichtigungsleiste am oberen Rand und der Navigationsbereich am unteren Rand. Letzter besteht entweder aus den eingeblendeten Buttons oder in der Gestenvariante nur aus einer Leiste für die Visualisierung des Bereichs. Über die Entwicklereinstellungen lässt sich dieser Bereich bei Bedarf ausblenden.

Jetzt gibt es den neuen Eintrag „Transparent navigation bar“ in den Entwicklereinstellungen der ersten Android 14 Beta. Wird dieser aktiviert, soll der Navigationsbereich standardmäßig transparent sein und sich somit über die Apps legen. Bisher ist es manchmal so, dass der Bereich schwarz bleibt und nicht von den Apps genutzt wird. Mit dieser Option könnte mehr Einheitlichkeit einziehen, doch weil man es bisher nur im Entwicklerbereich einer Beta anbietet, dürfte noch etwas Arbeit einfließen, bevor man es freischaltet.

