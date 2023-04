Android 14: Zurück-Geste erhält Material You-Design – visuelle Darstellung wird hervorgehoben (Screenshot)

Die erste Android 14 Beta und bringt einige Neuerungen auf die Pixel-Smartphones der experimentierfreudigen Nutzer. Eine wesentliche Neuerung von Android 14 ist ‚predictive back‘, das die Zurück-Funktion des Android-Systems durch eindeutige visuelle Hinweise verbessern soll. Mit der ersten Beta erhält diese Darstellung ein neues Design, das die Material You-Farben des Systems beachtet.



Google hat mit dem Start der ersten Android 14 Beta einen recht kurzen Changelog veröffentlicht, der an der Oberfläche im Wesentlichen nur zwei Neuerungen beschreibt. Wir haben euch bereits den neuen Teilen-Dialog vorgestellt und jetzt geht es weiter mit der visuellen Darstellung der Zurück-Geste. Mit ‚predictive back‘ will man den Nutzern deutlicher zeigen, ob die Zurück-Geste nur einen Schritt innerhalb der App oder zurück zum Homescreen macht.

Die Darstellung des dafür genutzten Pfeils wird mit der ersten Android 14 Beta angepasst. Man beschreibt es so, dass der Zurück-Pfeil deutlich hervorgehoben wird und somit mehr in den sekundären Fokus der Nutzer rückt. Um auch diese Komponente perfekt auf das System abzustimmen, wird dieser die Farben aus der Material You-Palette verwenden und sich an das Hintergrundbild sowie die weiteren App-Oberflächen anpassen.

Es ist nur eine kleine Änderung, aber immerhin eine, mit der viele Nutzer täglich mehrfach in Berührung kommen werden. Ob die farbliche Anpassung und das visuelle Hervorheben sich nicht gegenseitig ein wenig aufheben, muss sich zeigen.

[Android Developers Blog]