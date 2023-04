Android 14: Google veröffentlicht erste Beta für alle Pixel-Smartphones – alle Neuerungen & Downloadlinks

Google hat die erste Android 14 Beta veröffentlicht. Nachdem man auch in diesem Jahr bereits im Februar mit der ersten Developer Preview begonnen und im März mit der zweiten nachgelegt hat, wird es jetzt konkreter. Ab sofort steht die erste Beta-Version des neuen Betriebssystems für alle unterstützten Pixel-Smartphones bequem über den Beta-Kanal zum Download bereit.



Das nächste Kapitel in der Android-Geschichte wird geöffnet: Nach den ersten beiden Developer Previews, die sich dem Namen nach vor allem an Entwickler richten und noch etwas experimentell sind, hat man nun die erste Beta-Version veröffentlicht. Das ist immer noch eine Vorabversion, aber diese soll so stabil sein, dass man sie ohne große Bedenken bequem über den Beta-Kanal auf den Pixel-Smartphones installieren kann. Probleme können auftreten, aber diese sollten nicht das gesamte Smartphone beeinflussen.

Die erste Android 14 Beta lässt sich über den Beta-Channel herunterladen und automatisch installieren sowie aktualisieren. Google hat einige Neuerungen angekündigt, in den nächsten Tagen werden mit Sicherheit viele weitere unangekündigte Verbesserungen entdeckt und auch in den ersten beiden Developer Previews gab es schon jede Menge Veränderungen zu entdecken. Ihr findet sie in den folgenden beiden Artikeln:

Mit der Beta werden diese Verbesserungen, wenn sie noch enthalten sein sollten, deutlich stabiler und haben eine gute Chance, in der finalen Version im Spätsommer dabei zu sein.









Die wichtigsten Neuerungen in Android 14 Beta 1

„Prominenter platzierter“ Zurück-Button. Der Button soll sich an den Systemfarben orientieren.

Der Button soll sich an den Systemfarben orientieren. Verbessertes Teilen-Menü mit zusätzlichen Funktionen. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel. Neue Spracheinstellungen für einzelne Apps. Jede App kann eine eigene Spracheinstellung erhalten.

Jede App kann eine eigene Spracheinstellung erhalten. Verbesserte Datenschutz-Funktionen. Installierte Barrierefreiheit-Dienste können auf einige Daten zugreifen, die sonst nicht zugänglich sind.

Das war auch schon alles, was man offiziell zu verkünden hat. Mit Sicherheit gibt es sehr viel mehr und wir werden euch im Laufe der nächsten Tage natürlich auf dem Laufenden halten und alle Verbesserungen wie üblich übersichtlich zusammenfassen. Wer darauf nicht warten möchte, kann die Beta ab sofort auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones vom Pixel 4a 5G bis zum Pixel 7 herunterladen. Klickt dafür einfach auf den folgenden Link, um den Download der Beta anzustoßen.

» Teilnahme an der Android 14 Beta

