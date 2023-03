Android 14: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten Developer Preview des neuen Betriebssystems

Google hat am Mittwoch wie erwartet die zweite Android 14 Developer Preview veröffentlicht und vielen interessierten Pixel-Nutzern somit die Möglichkeit gegeben, Neuerungen frühzeitig unter die Lupe zu nehmen. Neben den offiziellen Ankündigungen gibt es auch in dieser Version wieder viele weitere Verbesserungen und Änderungen. Hier findet ihr alle wichtigen Änderungen der zweiten Developer Preview im Überblick.



Die zweite Android 14 Developer Preview ist da. Mit der Veröffentlichung am Mittwoch hat Google die Dev Phase offiziell abgeschlossen und wird schon im nächsten Monat die erste Beta optional auf die Pixel-Smartphones ausrollen. Vielleicht folgt noch eine spontan eingeschobene Zwischenversion mit wichtigen Sicherheitsverbesserungen, aber in der Dev-Phase ist das eher selten der Fall. Wir haben euch bereits alle wichtigen Neuerungen in der ersten Developer Preview gezeigt und jetzt legen wir mit der zweiten Version nach.

Emoji Lab Wallpaper Generator

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Google den Pixel-Smartphones einen KI-basierten Wallpaper-Generator spendieren will und mit Android 14 gibt es wohl die ersten Vorbereitungen in diese Richtung – wenn auch deutlich bescheidener. Nutzer können im Wallpaper-Generator ein Emoji, ein Muster sowie eine Grundfarbe auswählen und erhalten basierend darauf ein fertiges Wallpaper. Es ist gut möglich, dass man das erst einmal in dieser Form für Android 14-Nutzer ausrollt und für Pixel-Nutzer um die KI-Funktion erweitert.









Regionale Zahlensysteme

Android enthält endlich eine native Unterstützung von regionalen Zahlensystemen. So lassen sich Einheiten und Metriken für Zahlen, den ersten Tag des Wochenbeginns oder auch die Temperatur festlegen. In weiterer Folge sollten auch Längenangaben und ähnliches folgen, so wie man das aus anderen Betriebssystemen kennt.

NFC Starter

In den Einstellungen findet sich bei den Spezialeinstellungen der neue Punkt NFC Launch. Was es damit auf sich hat, lässt sich noch nicht sagen. Es wird eine App-Auflistung geben, sodass dort wohl Apps gezeigt werden, die sich per NFC auslösen lassen.

Vollbildvorschau in der Wallpaper-Auswahl

Wie schon in der letzten Android 13 QPR2 Beta ersichtlich, wird auch mit Android 14 wenig überraschend die neue Wallpaper-Auswahl eingeführt. Diese setzt auf eine Vollbild-Ansicht, mit der man als Nutzer den besten Eindruck davon bekommt, wie sich das Bild in voller Pracht auf dem Smartphone macht. Weitere Infos und zusätzliche Neuerungen findet ihr ausführlich in diesem Artikel.

Auf einen Blick in nur einer Zeile

Das bekannte ‚auf einen Blick‘-Widget im Pixel Launcher erhält ein visuelles Update und damit die Möglichkeit, den gesamten Inhalt in nur einer Zeile darzustellen. Das dürfte eher optional sein und wohl vor allem für größere Displays wie Foldables oder Tablets geeignet sein.









Neue blinkende Hardware-Benachrichtigungen

Mit Android 14 sollen eingehende Benachrichtigungen wieder etwas deutlicher werden, nachdem der kurzzeitige (und seit den Fullscreen-Displays beendete) Trend zu den Front-LEDs beendet ist. In den Einstellungen zeigen sich Optionen, mit denen sich das LED-Licht bei der Kamera blinken lässt. Auf der Vorderseite kann man hingegen das Display nutzen und dieses in einer Farbe der Wahl kurzzeitig blinken oder aufleuchten lassen.

Neue Headerbilder in den Sicherheitseinstellungen

In dem noch neuen Bereich für die Einstellungen rund um die Sicherheit und den Datenschutz gibt es eine Reihe von neuen Grafiken. Das lockert die gesamten Einstellungen auf, die zwar sehr wichtig, aber dennoch „langweilig“ sind. Damit dürfte man erreichen wollen, dass sich die Nutzer etwas länger damit beschäftigen.

Lavalampen-Effekt im Medienplayer

Im Medienplayer ist der Lavalampen-Effekt zurückgekehrt, der schon in der ersten Android 13 QPR Beta sichtbar war und dann wieder entfernt wurde. Dieser Effekt wird nicht mehr nur bei einem startenden Musiktitel oder beim Entsperren gezeigt, sondern auch bei pausierter Musik. Ein netter Effekt, der aber kaum zu sehen ist und für gute Wirkung vielleicht ein klein wenig verstärkt werden sollte.

Monochrome Theme in den Design-Einstellungen

In den Design-Einstellungen gibt es zusätzlich zu den „farbigen Farben“ jetzt auch Monochrom zur Auswahl, das die gesamten Oberflächen in einen entsprechenden Ton taucht. Ob es bis zur finalen Version erhalten bleibt, muss man abwarten.









Neues Android 14 Icon

Das neue Android 14-Logo sorgt für Rätselraten und jetzt ist es in stark vereinfachter Form auch als System-Icon angekommen. Kaum zu erkennen und erinnert eher an einen abgebissenen Keks, aber das passt ja dann auch gut zu „Dogfood“.

Viele weitere Details

Wer wirklich ALLE Neuerungen in der zweiten Android 14 Developer Preview sehen möchte, kommt um Android-Experte Mishaal Rahman nicht herum. Im obigen eingebundenen Twitter-Thread findet ihr alle größeren und kleineren Änderungen, die auch weit unter die Haube reichen. Schaut da einfach mal rein, ob ihr noch mehr interessantes findet, vor allem wenn ihr im Bereich der App-Entwicklung aktiv seid.

