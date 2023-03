Google Trends: Neues Design für die Statistik-Plattform wird ausgerollt – Material Design 3 und mehr Infos

Mit der Plattform Google Trends haben alle Nutzer die Möglichkeit, umfangreiche Einblicke in die aktuellen Trends und Interessen basierend auf den Suchanfragen der Suchmaschine zu erhalten. Oftmals dürfte das Portal vor allem zum Jahresrückblick angesteuert werden, aber auch abseits dessen ist es ein interessantes Tool. Jetzt erhält die Plattform ein neues Design auf Basis von Material Design 3.



In diesen Tagen kommt das Material Design 3 bei den Web-Apps an: Erst vor wenigen Tagen wurden Docs, Tabellen und Slides aktualisiert und jetzt ist Google Trends an der Reihe. Die Plattform bleibt strukturell weitgehend unverändert, erhält aber eine auf Material Design 3 aktualisierte Oberfläche sowie einige neue Informationen und aufbereitete Statistiken. So werden Nutzer jetzt schon direkt auf der Startseite von aktuellen Trends inklusive Interessensdiagrammen begrüßt. Darunter gibt es eine Auflistung von Nachrichtenquellen zu diesem Thema, die vermitteln sollen, warum etwas im Trend liegt.

Ihr seht aktuelle Trends aus dem eigenen Land, basierend auf dem Standort, sowie wechselnd globale Trends, aufsteigende Trends in anderen Ländern oder von der Redaktion ausgewählte Statistiken. Ein Klick führt zu den ausführlichen Statistiken oder gibt die Möglichkeit, eigene Begriffe abzurufen und miteinander zu vergleichen. Alle Informationen lassen sich wie gewohnt nach Datum filter, nach Region filtern oder zum Teil mit noch weiteren Aufschlüsselungen abrufen.

Auf den folgenden Screenshots seht ihr das neue Design, das wirklich gut gelungen ist. Schaut doch einfach mal bei Google Trends vorbei und schaut euch an, was die Menschen derzeit interessiert. Es gibt sowohl die brandaktuellen Statistiken sowie die einige Tage zurückliegenden ausführlichen Daten mit frei wählbaren Vergleichen.