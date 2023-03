Android: Neues Homescreen-Widget für Google Keep wird ausgerollt – Einzelnotizen für den Homescreen

Die Notizen-App Google Keep fliegt trotz aller begeisterten Nutzer oftmals unter dem Radar, steht jetzt aber durch eine größere Update-Welle im Zentrum der Aufmerksamkeit: Das vor wenigen Tagen angekündigte neue Notizen-Widget für den Android-Homescreen wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt. Dieses bringt eine einzelne Notiz auf den Homescreen und ermöglicht die schnelle Bearbeitung.



Google Keep bzw. Google Notizen hat kürzlich mehrere Updates erhalten und wird im Zuge des Pixel Tablet-Starts noch mehr Aufmerksamkeit erhalten, doch jetzt muss man erst einmal liefern: Das im Rahmen des Frühlings-Update angekündigte neue Widget für Einzelnotizen wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt. Statt wie bisher den gesamten Notizblock oder einzelne Sammlungen auf den Homescreen zu bringen, gibt es bei diesem nur eine Einzelnotiz.

Nutzer können sich nach dem Anlegen des Widgets eine bereits bestehende Notiz aussuchen und diese direkt am Homescreen lesen, schnell per Verknüpfung bearbeiten, in Listenform abhaken und somit den schnellen Zugriff erhalten. Mediale Inhalte stehen noch nicht zur Verfügung, aber das könnte man sicherlich mit einem der nächsten Updates nachholen. Erst einmal ist es aber dafür konzipiert, sich schnelle Notizen schnell vor Augen zu führen oder vielleicht auch kurze Einkaufslisten / Todo-Listen schnell griffbereit zu haben.

Auf obigen Screenshots könnt ihr sehen, wie das Widget eingerichtet wird und sich schlussendlich am Homescreen darstellt, wenn es verfügbar ist.









Sieht doch ganz praktisch aus, denn in den meisten Fällen benötigt man ohnehin nur eine einzige Notiz, die nach erfolgreichem Abarbeiten wieder vom Homescreen entfernt werden kann. Clever wäre vielleicht noch ein Mix aus Liste und Einzel-Widget, das umgestellt werden kann. Eine weitere starke Verbesserung wäre es sicherlich, wenn man per Swipe oder einem zusätzlichen Button zwischen mehreren Einzelnotizen wechseln könnte. Da ist noch Luft nach oben und vielleicht füllt man diese rund um das Pixel Tablet aus.

Das Widget wird mit dem jüngsten Update für alle Nutzer freigeschaltet. Bis dieses bei euch angekommen ist, kann es vielleicht dennoch noch ein bis zwei Tage dauern.

