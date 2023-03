Google Docs, Tabellen und Slides: Neue Material Design Oberflächen für Workspace-Apps werden ausgerollt

Viele Google-Apps wurden in den letzten Monaten auf die neueste Version des Material Design umgestellt und jetzt folgen einige wichtige Web-Apps aus dem Workspace-Universum. In diesen Tagen erhalten Google Docs, Google Tabellen sowie Google Slides aktualisierte Oberflächen, bei denen nicht nur einige Elemente angepasst, sondern zum Teil auch an andere Stelle verschoben worden sind.



Auf dem Smartphone zeigt sich das Material You-Design vor allem in etwas kreativen Formgebungen sowie angepassten Farben, doch beides ist im Web und vor allem im Workspace-Universum kaum möglich. Dennoch wird jetzt auch das Design von Google Docs, Tabellen sowie Slides an das Material Design 3 angepasst. Auf den ersten Blick fällt die neue Symbolleiste auf, die recht umfangreich überarbeitet wurde. Diese wirkt nun schwebend, zieht sich über die gesamte Displaybreite, besitzt abgerundete Ecken und eine veränderte Struktur.

Die Icons sind jetzt mit Umrissen versehen und nicht mehr gefüllt, außerdem wurden sie vergrößert. Um dafür Platz zu schaffen, wurden einige Dinge geändert, wie etwa das Verschieben der Textausrichtung in ein Dropdown-Menü. Neu ist auch das einheitliche Menü für den Versionsverlauf sowie den Zeitpunkt der letzten Speicherung. Dies findet sich nun hinter dem neuen Uhr-Icon am rechten oberen Rand. Weitere kleine Verbesserungen soll es im Kommentar-Bereich sowie bei den Hilfslinien geben.

Das Update wurde bereits im Februar angekündigt und jetzt hat man erneut den Rollout in Aussicht gestellt. Dieser soll innerhalb von 15 Tagen abgeschlossen sein.

