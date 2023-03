Android 14 ist da! Google veröffentlicht zweite Developer Preview für die Pixel-Smartphones (Download)

Die zweite Vorschau von Android 14 ist da! Google hat vor wenigen Minuten den Startschuss für die zweite Runde des neuen Betriebssystems gegeben und die Developers Preview 2 (Entwicklervorschau) veröffentlicht. Mutige Pixel-Nutzer können sich die Version ab sofort herunterladen und auf ihren Smartphones installieren, um alle Neuerungen selbst entdecken zu können. Wir zeigen euch die von Google verkündeten wichtigsten Neuerungen.



Die zweite Developer Preview von Android 14 ist da. Nur wenige Wochen nach der ersten Entwicklervorschau gibt man den Start für die zweite Runde, die zugleich planmäßig die letzte in der Phase der Developer Previews ist. Schon im nächsten Monat soll die erste Beta veröffentlicht, bevor im Spätsommer die finale Version für alle bis dahin unterstützen Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Für die zweite Entwicklervorschau hat man einige kleine Neuerungen erwähnt. Wer direkt loslegen will, findet hier den Download.

Bisher angekündigte Neuerungen:

Eingeschränkter Medienzugriff für Apps (nur ausgewählte Fotos und Videos)

Passwortmanager wird zum festen Android-Bestandteil

Apps können nach erteilter Berechtigung Hintergrundaktivitäten starten

Speicher-Optimierung für Hintergrund-Apps

Weniger Benachrichtigungen, die sich nicht entfernen lassen – nur noch für wichtige System-Apps möglich

Verbesserter Zugang für Drittanbieter App Stores

Regionale Anpassungsmöglichkeiten für Einheiten (Längen, Temperatur,…)









Android 14 Zeitplan

Auch die Entwicklung von Android 14 wird sich wieder bis in den August ziehen und uns in etwa monatlich neue Vorschauversionen oder Betas bringen. Es sind zwei Developer Previews geplant, vier Betas inklusive zwei Versionen mit Plattform-Stabilität. Viele weitere Details zum Zeitplan von Android 14 findet ihr in diesem Artikel. Schon nächsten Monat sollte die erste Beta erscheinen, die dann mit deutlich geringerem Risiko von allen Pixel-Nutzern ausprobiert werden kann.

Die Android 14 Developer Preview sowie die folgenden Betas stehen für alle Pixel-Smartphones vom Pixel 4a 5G bis hin zum Pixel 7 zur Verfügung. Damit haben wir schon seit der ersten Vorschau die Gewissheit, dass das Pixel 4a kein Android 14 mehr erhalten wird – bisher war das aufgrund des verzögerten Marktstarts in Europa unklar.

—

In den nächsten Stunden wird es sicherlich sehr viele weitere Neuerungen geben, die von frühen Testern entdeckt werden. Wir zeigen sie euch wie üblich übersichtlich in einem separaten Artikel.

» Android 14 Download

