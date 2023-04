Android: Neue Prämien für Google Play Points kommen; einlösbar für Google-Merchandising, Lieferdienste und mehr

Wer häufiger im Play Store unterwegs ist und Apps oder Spiele kauft, sollte die Google Play Points nutzen, mit denen sich Punkte sammeln und gegen Prämien einlösen lassen. Die Prämien bestehen bisher hauptsächlich aus Vorteilen innerhalb des Play Stores, doch offenbar steht eine Erweiterung bevor: US-Nutzer können sich in Kürze auch Google-Merchandise oder Essenslieferungen finanzieren.



Die Google Play Points wurden vor einigen Jahren eingeführt, um die Nutzer zu mehr Käufen im Play Store oder In-App-Käufen über die Play Store-Infrastruktur zu motivieren. Über die Erfolge ist nichts bekannt, doch jetzt will man durch eine breitere Prämien-Auswahl wohl zusätzliche Anreize schaffen. Vor wenigen Tagen hat man per Twitter verkündet, dass sich die Punkte in Kürze auch für die folgenden Dienste nutzen lassen:

DoorDash

Instacart

Google Merchandise Store

Povo

Der Tweet ist mittlerweile gelöscht und eine offizielle Ankündigung an anderer Stelle bisher nicht erfolgt. Es ist daher davon auszugehen, dass man das Programm versehentlich zu früh angekündigt hat und erst in Kürze anbieten will. Daher ist auch nicht bekannt, ob das nur für US-Nutzer oder auch andere Regionen gilt. Dann natürlich mit anderen Partnern. Der Google Merchandise Store beispielsweise steht aber auch für europäische Nutzer mit jeder Menge Fanprodukte rund um die Google-Marken bereit.

Vermutlich wird das nur wenige Nutzer zu weiteren Käufen motivieren. Aber wer ohnehin Apps oder Spiele kaufen wollte, sollte sich diese Punkte nicht entgehen lassen.

[