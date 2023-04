Google Discover: Neue Tablet-Oberfläche wird ausgerollt – setzt auf ein dreispaltiges Layout (Screenshots)

Der Google Discover Feed ist ein fester Bestandteil des Pixel Launcher und nimmt seit jeher die prominente Position links vom ersten Homescreen ein. Jetzt wird eine neue Oberfläche für Tablet-Nutzer ausgerollt, die deutlich mehr Inhalte auf einen Blick platzieren soll und dafür auf ein dreispaltiges Layout setzt. Wirklich übersichtlich ist das zwar nicht, aber auch beim zweiten Rollout setzt man auf diese Variante.



Schon seit langer Zeit werden Änderungen am Google Discover Feed getestet, doch bisher werden diese nur selten ausgerollt, sodass sich der Stream kaum grundlegend verändert hat. Für Tablet-Nutzer sieht das ein bisschen anders aus, denn im Zuge von Googles neuem Tablet-Anlauf hat man auch diese App-Oberfläche überarbeitet und stellt sie im Landscape-Modus auf ein dreispaltiges Layout um. Statt wie zuvor nur zwei Artikel-Spalten zu nutzen (Screenshot oben), kommen jetzt drei zum Einsatz (siehe Screenshots unten).

Es ist eigentlich nur eine kleine Änderung, die aber große Wirkung hat. Natürlich passen jetzt viel mehr Inhalte auf das Display, aber gleichzeitig leidet meiner Meinung nach die Übersichtlichkeit enorm. Drei Spalten sind schon „heftig“ und sind eher anstrengend zu überfliegen. Kann natürlich Geschmackssache sein, aber mein Ding wäre es nicht. Die Lösung liegt aber sprichwörtlich auf der Hand, denn wenn das Tablet in den Portrait Modus gedreht wird, sind weiterhin je nach Displaygröße eine oder zwei Spalten zu sehen.

Aber nicht nur die Spaltenanzahl wurde geändert, sondern auch an der Darstellung wird geschraubt: In der ersten Variante, die Anfang des Jahres aufgetaucht ist, besaß jeder Eintrag eine eigene Umrandung (erster Screenshot). Das sah dann wohl doch etwas zu unruhig aus, sodass es kurzerhand zurückgezogen wurde und jetzt erneut mit einem durchgängigen Hintergrund in den Rollout geht.









[9to5Google]