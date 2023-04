Google Bard: Neue Funktionen und Verbesserungen für den KI-ChatBot – neuer Changelog informiert alle Nutzer

Google hat den KI-Chatbot Bard vor einigen Wochen für viele Nutzer zugänglich gemacht und will mit dieser ausdrücklich experimentellen Version Erfahrungen sammeln sowie schnelle Updates anbieten. Jetzt hat man einen öffentlich zugänglichen Changelog gestartet, der in hoffentlich kurzen Abständen über neue Funktionen informiert und zusätzlich begründen will, warum diese eingeführt werden.



Erst vor wenigen Tagen hatte Google angekündigt, dass Bard schlauer werden soll, denn demnächst steht der Wechsel auf eine völlig neue und deutlich verbesserte Engine an. Aber nicht nur unter der Haube arbeitet man an Bard, sondern auch der Oberfläche, mit der die Nutzer interagieren. Jetzt hat man einen Changelog gestartet, der die Nutzer über die wichtigsten Neuerungen rund um Bard informieren soll.

Die ersten drei Einträge im Changelog tragen den Datumsstempel 10. April 2023 und sind somit erst wenige Tage alt. Wir dürfen gespannt sein, wie häufig man diese Liste aktualisiert bzw. ob dort wirklich alle Verbesserungen und Neuerungen zu finden sein werden. Hier die ersten drei Einträge in der automatischen Übersetzung sowie darunter im englischen Original:

Willkommen zu Bards erstem Experiment-Update!

Experiment-Updates-Seite Was: Wir haben eine Seite mit Experiment-Updates gestartet, um die neuesten Funktionen, Verbesserungen und Fehlerkorrekturen für das Bard-Experiment zu veröffentlichen.

Warum: Damit die Leute einen einfachen Ort haben, um die neuesten Bard-Updates zu sehen, damit sie sie testen und Feedback geben können. Es gibt noch mehr, wenn Sie auf „Google it“ klicken Was: Wir haben zusätzliche vorgeschlagene Suchthemen hinzugefügt, wenn Nutzer auf „Google it“ klicken.

Warum: Die Nutzer werden in der Lage sein, ein breiteres Spektrum an Interessen mit verwandteren Themen zu erkunden. Aktualisierungen der Fähigkeiten von Bard Was: Wir haben Bard mit besseren Fähigkeiten für Mathematik und Logik aktualisiert.

Warum: Bard liegt bei mathematischen und logischen Eingabeaufforderungen nicht immer richtig und wir arbeiten an qualitativ hochwertigeren Antworten in diesen Bereichen.









Welcome to Bard’s inaugural experiment update!

Experiment updates page What: We’ve launched an Experiment updates page to post the latest features, improvements, and bug fixes for the Bard experiment.

Why: So that people will have an easy place to see the latest Bard updates for them to test and provide feedback. There’s more when you click “Google it” What: We’ve added additional suggested Search topics when people click “Google it.”

Why: People will be able to explore a broader range of interests with more related topics. Updates to Bard’s capabilities What: We’ve updated Bard with better capabilities for math and logic.

Why: Bard doesn’t always get it right on math and logic prompts and we are working toward higher-quality responses in these areas.

Kurioserweise informiert man auf der Update-Seite darüber, dass man eine Update-Seite gestartet hat. Ansonsten wurde die Funktion des „Google it“-Buttons optimiert sowie Verbesserungen für die mathematischen und logischen Anfragen ausgerollt. Spürbar ist das bisher aber kaum.

» Bard Updates Changelog

» Smart Home: Google zieht Smart Displays mit Google Assistant den Stecker – liefert keine Updates mehr

Letzte Aktualisierung am 19.03.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!