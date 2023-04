YouTube Premium: Neue Vorteile für alle Abonnenten – smarte Downloads, Premium-Qualität und mehr

Nutzer von YouTube Premium genießen auf der Videoplattform eine Reihe von Vorteilen, wobei vor allem die Werbefreiheit sowie der unbeschränkte Zugriff auf das Musikstreaming im Mittelpunkt steht. Jetzt legt man nach und bietet allen Premium-Abonnenten gleich fünf neue Vorteile, die anderen Nutzern so schnell sicherlich nicht zur Verfügung stehen werden. Vor allem die geräteübergreifende Nutzung ist im Fokus.



Google meint es gut mit seinen Abonnenten, denn erst kürzlich wurden die Vorteile für Google One-Nutzer erweitert und jetzt hat man gleich fünf zusätzliche Vorteile für YouTube Premium-Nutzer angekündigt:

Warteschlange für Android-Nutzer

Die Warteschlangen-Funktion ist Desktopnutzern seit vielen Jahren bekannt und bietet die Möglichkeit, ein Video als Nächstes abzuspielen, ohne eine Playlist erstellen zu müssen. Erst jetzt kommt diese für Android und iOS, aber nur mit aktivem Premium-Abo. Eine sehr praktische Funktion, die meiner Meinung nach aber nicht hinter einer Bezahlschranke sein sollte.

YouTube gemeinsam per Google Meet schauen

YouTube adaptiert das Konzept der Watch Partys und bringt es per Google Meet zu allen Nutzern von Android und iOS. Premium-Nutzer können eine Session innerhalb von Google Meet starten, an der alle Nutzer in der Konversation teilnehmen und gemeinsam ein Video schauen können. Also nutzbar von allen Beteiligten, auch ohne Abo, aber starten lässt es sich nur von Premium-Abonnenten.

Videos geräteübergreifend an gleicher Stelle fortsetzen

Ein Feature, das laut vielen Nutzern eigentlich schon länger verfügbar ist: Wird ein auf einem Gerät begonnenes Video auf einem anderen geöffnet, spielt es an gleicher Stelle weiter. Bisher war das laut der Ankündigung nur auf dem gleichen Gerät möglich, aber nicht übergreifend.









Smarte Downloads für Offline-Nutzung

YouTube erhält Smart Downloads, die optional aktiviert werden kann und die Offline-Nutzung ermöglichen soll. Das ist bei einer umfassenden Videoplattform natürlich nicht ganz so einfach, sodass Videos nach bestimmten Kriterien heruntergeladen werden. Ist das Smartphone mit WLAN verbunden, können im Hintergrund Videos aus den Empfehlungen für die Offline-Wiedergabe heruntergeladen werden. Tatsächlich ist nur die Rede von „empfohlenen Videos“ und nicht von neuen Videos der abonnierten Kanäle. Gut möglich, dass diese ebenfalls darin enthalten sein können.

1080p Premium-Qualität

In den vergangenen Wochen ist mehrfach das Gerücht aufgetaucht, dass Google die 1080p-Auflösung exklusiv für Premium-Abonnenten anbieten wird, was wenig überraschend nicht ganz so gut angekommen ist. Kein Wunder, dass man daher die Ankündigung vorgezogen hat, die jetzt nochmal offiziell verkündet wurde: Premium-Nutzer erhalten eine erweiterte 1080p-Stufe, die auf eine höhere Bitrate setzt. Allerdings gilt das nur für iPhone-Nutzer, während von Android und Desktopnutzern bisher keine Rede ist.

Eine gewichtige neue Funktion ist nicht dabei, aber dennoch sind es einige nette Erweiterungen, auf die sich Premium-Nutzer in diesen Tagen freuen dürfen.

