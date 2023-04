YouTube: Countdown bis zum nächsten Werbespot ist verschwunden; möglicher Bug unterbricht Videos sofort

Die Videoplattform YouTube finanziert sich hauptsächlich über Werbeanzeigen, die rund um das Video oder innerhalb eines Videos in Form von Werbespots gezeigt werden. Kürzlich gab es eine Änderung bei der Integration, die wohl einen Bug im Gepäck hatte, über den in diesen Tagen immer mehr Nutzer berichten: Die übliche Vorwarnung vor einem Werbespot in Form des Countdowns wird nicht mehr gezeigt.



YouTube-Videos werden ab und an von Werbespots unterbrochen, die in unterschiedlicher Länge und Anzahl innerhalb der Videos platziert werden. Normalerweise haben Nutzer fünf Sekunden Zeit, sich auf die bevorstehende Unterbrechung vorzubereiten: Es wird ein Countdown am rechten Rand gezeigt und sorgt dafür, dass die Unterbrechung nicht ganz so plötzlich eintritt. Ändert nichts an der Tatsache der Unterbrechung, macht es aber angenehmer.

In den letzten Tagen scheint dieser Countdown allerdings bei immer mehr Nutzern auszubleiben. YouTube hat das Problem mittlerweile bestätigt und will sich die Umstände anschauen bzw. es beheben. Das spricht immerhin dafür, dass es keine absichtliche Änderung gewesen ist, sondern tatsächlich ein Versehen. Der Countdown sollte also bald zurückkehren, falls er bei euch ebenfalls verschwunden ist.

