Pixel-Smartphones: Nie wieder unerwünschte Anrufe – Google will Call Screening per KI deutlich verbessern

Google bietet Pixel-Nutzern schon seit längerer Zeit einen auf KI basierenden Schutz vor unerwünschten Anrufen, der nach offiziellen Angaben eine recht hohe Erfolgsquote hat. Jetzt stellt man die nächste Generation der Call Screening-Funktion in Aussicht, die deutlich verbessert werden soll. Man hat sich selbst das Ziel gesetzt, dass Nutzer „nie nie wieder“ unerwünschte Anrufe erreichen und jeder Anruf somit eine gewisse Relevanz hat.



Mit Call Screening hat Google vor längerer Zeit eine wirklich starke Funktion für die Pixel-Smartphones eingeführt, die die Nutzer vor unerwünschten Anrufen schützt. Befindet sich eine Nummer nicht im Telefonbuch, wird der Anruf automatisch von einer KI angenommen und fragt den Anrufer nach dem Grund der Kontaktaufnahme. Wird die Antwort als Spam eingestuft, ist das Gespräch beendet. Hält die KI den Anruf für wichtig, wird dieser zum Nutzer durchgestellt, inklusive der Angabe des Grundes.

Das gefällt sicherlich nicht jedem und ist optional, aber die meisten Nutzer scheinen wohl auf dieses Feature zu schwören – vor allem wenn sie in der Vergangenheit verstärkt unter Werbeanrufen oder Scam litten. Jetzt hat man im hauseigenen Made by Google-Podcast eine deutliche Verbesserung dieser Funktion angekündigt, die im Laufe dieses Jahres ausgerollt werden soll. Und man stapelt nicht tief, sondern legt die Messlatte wirklich hoch:

Wir wollen die großen und unerwünschten Probleme rund um unerwünschte Anrufe von Spam bis Robocalling lösen. Wir arbeiten an einer Zukunft, in der Sie sich niemals niemals (sic!) über den Gedanken an das Klingeln Ihres Telefons ärgern sollten. Es sollte immer ein Moment sein, in dem Sie davon ausgehen, dass es sich um etwas Wichtiges oder Erfreuliches handelt. Nichts sollte Sie jemals stören. Und gleichzeitig sollten Sie bei keinem Telefonat das Gefühl haben, ineffektiv oder unproduktiv zu sein.









Es sollen also nicht nur „niemals“ unerwünschte Anrufe durchgestellt werden, sondern „niemals niemals“ („never ever ever“) – viel mehr Erfolgsdruck kann man sich selbst kaum machen. Erreichen möchte man das durch eine mehrstufige Konversations-KI, die wohl mehr als nur eine Frage stellen und die entsprechende Antwort abwarten kann. Gut möglich, dass die KI tatsächlich eine Konversation mit dem Anrufer führt, so wie man das schon vor Jahren mit Google Duplex vorgeführt hat.

Das könnte natürlich auch dazu führen, dass normale Anrufer selbst bei Privatnutzern erst einmal mit einem „Telefon-Computer“ sprechen müssen, was schon bei diversen Hotlines nicht unbedingt angenehm ist. Aber natürlich sind Googles Sprachmodelle auf einem ganz anderen Level als solche Systeme. Wenn alles perfekt funktioniert, könnte es Anrufe vielleicht sowohl für den Angerufenen als auch den Anrufer effizienter machen.

Man will noch keine Details nennen, aber langfristig ist es sicherlich auch vorstellbar, dass die KI Anrufe entgegennimmt und vollständig allein bearbeitet. Vor Jahren hat man schon gezeigt, dass die KI Termine ausmachen oder ein Tisch im Restaurant reservieren kann. Warum also nicht umgekehrt bei Kleinigkeiten den Angerufenen gar nicht belästigen und informieren. Wir dürfen gespannt sein, was da kommt. Vermutlich wird man das Ganze auf der kommenden Google I/O genauer vorstellen und im Zuge der Pixel 8-Smartphones einführen.

Letzte Aktualisierung am 11.04.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]