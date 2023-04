Android 14: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten Beta-Version des neuen Betriebssystems

Google hat am Mittwoch wie erwartet die erste Android 14 Beta veröffentlicht und damit noch mehr interessierten Pixel-Nutzern die Möglichkeit gegeben, Neuerungen frühzeitig unter die Lupe zu nehmen. Neben den offiziellen Ankündigungen gibt es auch in dieser Version einige weitere Verbesserungen und Änderungen. Hier findet ihr alle wichtigen Änderungen der ersten Beta im Überblick.



Die erste Android 14 Beta ist da und kann ab sofort auf vielen Pixel-Smartphones ausprobiert werden. Mit der Veröffentlichung am Mittwoch ist man in die Beta-Phase gestartet, in der man schon eher als in der vorherigen Developer Previews einen Einblick darin bekommt, wie das finale Betriebssystem im August oder September aussehen wird. Spätestens ab der zweiten Beta, die wir rund um die Google I/O am 10. Mai erwarten, wird sich vieles festigen.

Wir haben euch bereits die wichtigsten Neuerungen der ersten beiden Developer Previews gezeigt, die zum größten Teil für die Beta übernommen wurden:

Jetzt schauen wir auf die wichtigsten Neuerungen der ersten Android 14 Beta, die laut offiziellem Changelog gar nicht so viel Neues mitbringt. Man erwähnt tatsächlich nur das neue Teilen-Menü sowie den überarbeiteten Zurück-Button und verbesserte Datenschutzeinstellungen. Es ist dann doch einiges mehr geworden, das ihr auf den folgenden Screenshots sehen könnt.









Wetter-Schalter für den Lockscreen

In den Einstellungen für den Sperrbildschirm lässt sich festlegen, ob das Wetter auf diesem angezeigt werden soll oder nicht. Allerdings zeigt der Schalter derzeit keine Wirkung und das Wetter wird dauerhaft gezeigt.

Transparenter Navigationsbereich

Der Navigationsbereich am unteren Displayrand lässt sich mit einem neuen Schalter in den Entwicklereinstellungen dauerhaft auf transparent schalten. Außerdem hat man den eingeblendeten Zurück-Button überarbeitet, der auf das Material You-Design setzt und vergrößert wurde. Wir haben euch beides bereits in separaten Artikel ausführlich vorgestellt: Transparente Navigation und neue Zurück-Visualisierung.

Screenshot-Editor zeigt Stiftfarbe

Eine kleine aber feine Änderung im Screenshot-Editor: Die Stift-Icons am unteren Rand zeigen jetzt auf den ersten Blick, welche Farbe ausgewählt ist.









Auf einen Blick hat wieder zwei Zeilen

Mit der letzten Developer Preview hatte man das ‚auf einen Blick‘-Widget am Homescreen von zwei auf nur eine Zeile zurechtgestutzt. Offenbar war das ein Versehen oder der Test nicht erfolgreich, denn in der Beta hat es wieder die gewohnten zwei Zeilen.

App-Info tauscht Position

Kleines Detail, das erst durch das Muskelgedächtnis auffallen wird: Die Buttons im Shortcut-Menü haben ihre Position vertauscht. Die App-Info und die App-Pausierung finden sich jetzt jeweils auf der gegenüberliegenden Seite.

Teilen-Menü mit Nearby Share

Wird eine Mediendatei geteilt, kann für diese nicht nur der Bearbeiten-Button, sondern auch ein Button für Nearby Share gezeigt werden.









Neues Teilen-Menü

Das neue Teilen-Menü hatte sich in den letzten Wochen mehrfach gezeigt und kann jetzt endlich getestet werden. In der Android 14 Beta ist es enthalten und mit der aktuellen Chrome-Beta könnt ihr es ausprobieren. Apps müssen es unterstützen, aber auch die Chrome Beta nutzt noch nicht alle Vorteile der internen und externen Verknüpfungen. Auf obigem Screenshot seht ihr die neue Ansicht und in diesem Artikel haben wir euch das neue Overlay ausführlich vorgestellt.

—

Für eine erste Beta sind das recht wenige und vor allem eher kleinere Verbesserungen. Der große Wurf bleibt aus, denn auch in den ersten beiden Preview-Versionen gab es noch nicht DAS neue Feature. Vielleicht wird das neue Mein Gerät finden-Netzwerk im nächsten Monat groß präsentiert, aber das hat nur indirekt etwas mit dem Android-Betriebssystem zu tun. Aber es kann auch nicht in jedem Release große Sprünge geben.

» Android 14: So könnt ihr die erste Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

