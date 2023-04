Pixel 7a: Googles neues Budget-Smartphone zeigt sich – in diesen drei Farben soll es erhältlich sein (Galerie)

In ziemlich genau einem Monat sollte Google das Pixel 7a vorstellen, das als neues Budget-Smartphone in das Rennen geschickt wird und die erfolgreiche siebte Pixel-Generation fortsetzen soll. Wir wissen bereits sehr viel über das neue Gerät und jetzt zeigt es sich auf einer Reihe neuer, mutmaßlich offizieller, Produktfotos in voller Pracht. Das Pixel 7a wird in drei Farben erhältlich sein.



Das Pixel 7a tritt die Nachfolge des recht populären Pixel 6a an und soll zugleich die ebenso erfolgreiche Pixel 7-Serie fortsetzen, wobei die Aussichten für das neue Budget-Smartphone gar nicht so schlecht sind. Schon seit einigen Wochen wissen wir sehr viel über das Smartphone und haben euch entsprechend alle Informationen zum Pixel 7a zusammengetragen. Jetzt zeigt uns ein neuer Leak die verfügbaren Farben und gibt mit geleakten, mutmaßlich offiziellen, Bildern einen genauen Blick auf das Smartphone.

Wir wissen schon länger, dass das Pixel 7a in einem hellen Blauton kommen soll und die aktuellen Bildern bestätigen dies. Es wird in Weiß, in Grau sowie in Hellblau auf den Markt kommen, wobei die offiziellen Bezeichnungen der Farben noch nicht bekannt sind. Der Rest des Smartphones ist keine große Überraschung mehr, denn wir kennen das Design seit langer Zeit und es war auch nicht zu erwarten, dass man mit einer Budget-Linie größere Sprünge macht. Hier der bisher beste Blick auf das Pixel 7a in den drei Farben:









Das Pixel 7a sollte rund um die Google I/O am 10. Mai vorgestellt werden, vermutlich gleichzeitig mit dem Pixel Fold und vielleicht auch dem Pixel Tablet. Alle drei Geräte werden für Frühjahr erwartet und sind somit Mai-Kandidaten. Der Verkaufsstart für alle drei Geräte wird ebenfalls für Mai oder spätestens Juni erwartet und die offizielle Preisgestaltung ist bisher eher spekulativ.

