Pixel Watch: Das April-Update ist da – Google rollt das monatliche Update für alle Smartwatches aus

Gute Nachrichten für alle Nutzer der Pixel Watch: Das gestern Abend endlich angestoßene Update für die Pixel-Smartphones umfasst nicht nur die mobilen Geräte, sondern auch die Smartwatch. Nach dem großen Update des Vormonats geht es in diesem Monat allerdings etwas gemächlicher zu, sodass offiziell nur Sicherheitsupdates zu erwarten sind.



Google hat gestern Abend das Pixel-Update veröffentlicht, das nicht nur auf die Pixel-Smartphones ausgerollt wird, sondern auch das Update für die Pixel Watch umfasst. Alle Besitzer der Smartwatch bekommen dieses im Laufe der nächsten Tage angeboten oder können es möglicherweise durch mehrfaches Tippen auf den Update-Dialog anfordern. Große Freude wird aber vorerst nicht aufkommen, denn das Update umfasst lediglich das jüngste Sicherheitsupdate.

Google Pixel Watch: RWDA.230114.010.G2

The April 2023 software update includes the latest security patches for Pixel Watch users.