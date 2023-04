Pixel 7a: Google bringt Face Unlock – neuer Leak verrät das entsperren per Gesichtserkennung (Screenshots)

Google wird schon sehr bald das Pixel 7a vorstellen, das in den letzten Wochen umfangreich geleakt wurde und schon ein klares Bild von sich gezeigt hat. Aber es gibt noch immer Überraschungen, die man Software-seitig spendieren kann und eine davon ist jetzt bekannt geworden: Das Pixel 7a soll als erstes Budget-Smartphone aus dem Hause Google das Entsperren per Gesichtserkennung ermöglichen.



In den letzten Tagen wurde schon bekannt, dass das Pixel 7a nicht nur am 10. Mai vorgestellt wird, sondern sehr wahrscheinlich an diesem Tag auch in den Verkauf gehen wird. Erwartet wird eine Preissteigerung auf 499 Euro, aber dafür bietet man auch mehr Features als bei der vorherigen Generation: Wie jetzt durch geleakte Screenshots bekannt wurde, wird das Pixel 7a nicht nur das Entsperren per Fingerabdruckscanner und anderen Methoden ermöglichen, sondern auch per Gesichtserkennung.

Face Unlock war für Google über Jahre ein heißes Thema und erst im vergangenen Jahr hat man sich wieder gefangen: Nachdem man die Entsperrung per Gesichtserkennung im Pixel 4 als einzige Methode anbot, ist diese im Pixel 5 wieder verschwunden. Mit dem Pixel 6 sollte sie zurückkommen, doch es dauerte bis zum Release des Pixel 7, dass diese als Software-Update nachgerüstet wurde. Das Pixel 7a soll jetzt das erste Budget-Smartphone sein, mit dem Google diese Technologie unterbringt.

Auf den folgenden Screenshots, die mutmaßlich aus dem Marketing-Material des Pixel 7a stammen und daher aufgrund der Vergrößerung etwas verschwommen sind, sind die Einstellungen sowohl für den Fingerabdruckscanner als auch für die Gesichtserkennung zu sehen. Es ist daher fest davon auszugehen, dass es dieses Feature auch auf die finalen Geräte schaffen wird und Google dies nicht in letzter Sekunde zurückzieht, wie man es damals beim Pixel 6 getan hat.









Pixel 7a Spezifikationen

Interne Bezeichnung: Lynx

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 7a

Soc: Tensor G2 mit Qualcomm-Modem

Hauptspeicher: 128 GB

RAM: 8GB Samsung LPDDR5

Display: 1080p @ 90 Hertz von Samsung

Hauptkameras: 12 Megapixel Dual-Kamera

Frontkamera: Sony IMX712 (13MP)

Rahmen: Keramikrahmen

Farben: Charcoal (Grau), Snow (Weiß), Sea (Hellblau). Exklusiv im Google Store auch Coral.

Weiteres: Bluetooth Low Energy Audio, Entsperren per Gesichtserkennung und Fingerabdruckscanner

Akku: Kapazität unbekannt, unterstützt Wireless Charging

Verkaufspreis: 499 Euro

Verkaufsstart: 10. Mai 2023

Bitte beachtet, dass Google die Funktion dennoch aufgrund von Sicherheitsbedenken zurückziehen kann. Denn im Gegensatz zum Fingerabdruckscanner, der ein fest verbautes Bauteil ist und dessen Aktivierung sehr schlecht aufgenommen werden würde, ist es bei der Kamera nur ein Software-Feature. Ich halte das aber eher für unwahrscheinlich.

» Pixel Tablet: Es wird deutlich teurer als erwartet – neuer Leak spricht von mindestens 600 Euro Verkaufspreis

Letzte Aktualisierung am 12.04.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!