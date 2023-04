Pixel-Smartphones: Die smarte Musikerkennung ‚Now Playing‘ erhält neue Zusammenfassung (Screenshots)

Die Pixel-Smartphones bieten schon seit einigen Jahren die starke „Now Playing“-Funktion, die direkt auf dem Sperrbildschirm über im Hintergrund laufende Musik informieren kann. Das Feature ist sehr simpel umgesetzt und vielleicht auch deswegen so populär und nun steht ein großes Update vor der Tür. Ein neuer Tab fasst die Musikerkennungen der letzten Tage mit aufbereiteten Statistiken zusammen.



Die Funktion „Now Playing“ findet hauptsächlich auf dem Homescreen statt und soll den Nutzern mit nur einem Blick ermöglichen, einen im Hintergrund laufenden Song zu erkennen. Durch eine lokale Datenbank von mehreren Zehntausend Songs sowie eine Cloudanbindung kann das Pixel-Smartphone die allermeisten Songs zuverlässig erkennen und zeigt den Titel in einer kleinen Vorschau auf dem Homescreen. Man bietet einen schnellen Infoblick, aber auch eine ausführlichere Auswertung.

In der Now Playing-App gibt es seit längerer Zeit einen Verlauf der erkannten Songs, sodass man auch rückwirkend einzelne Titel abrufen kann. Außerdem eine Favoritenfunktion sowie die Möglichkeit, den Song direkt auf den großen Streamingdiensten zu hören. Jetzt steht ein großes Update vor der Tür, das eine Zusammenfassung mitbringt und einige Auswertungen im Gepäck hat. So werden die Songs nach Musikrichtung sortiert, es lassen sich die meistgehörten Songs abrufen, die meistgehörten Künstler und sogar eine Statistik, über die Tageszeit der erkannten Songs.

Außerdem gibt es eine Zusammenfassung über die Anzahl der erkannten Titel, die Anzahl der erkannten Interpreten und die Anzahl der abgedeckten Musikrichtungen. Mit einer Suchfunktion lässt sich nach Künstler und Titel suchen sowie ein Datum für die letzte Erkennung abrufen.









Auf obigen Screenshots ist die neue Oberfläche zu sehen, die in diesen Tagen bei ersten Nutzern aufgetaucht ist. Allerdings scheint sie sich noch nicht im Rollout zu befinden und könnte bereits etwas für das nächste Pixel Feature Drop sein, das wir für Anfang Juni erwarten.

