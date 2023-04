Pixel Fold: Das ist Googles erstes faltbares Smartphone – neuer Leak zeigt zwei offizielle Pressebilder (Galerie)

Google wird schon in wenigen Tagen das Pixel Fold vorstellen und mit diesem erstmals selbst in den Markt der faltbaren Smartphones einsteigen. Bisher hat sich das Smartphone nur auf Renderbildern oder schlechtem Bildmaterial gezeigt, aber jetzt erhalten wir endlich den offiziellen Blick: Ein Leaker hat zwei Pressefotos veröffentlicht, auf denen alle Details sichtbar sind. Eines macht aber Sorgen.



Nachdem es sehr lange Zeit nur Spekulationen über ein faltbares Pixel-Smartphone gab, sich dieses mehrfach verschoben hat, mehrfach die Spezifikationen und sogar die Bezeichnungen geändert haben, sind wir endlich auf der Zielgeraden: Google wird das erste faltbare Smartphone am 10. Mai vorstellen und aller Voraussicht nach mit den Specs und Funktionen auf den Markt bringen, die wir seit langer Zeit erwarten: Hier gibt es alle Infos zum Pixel Fold.

Es gab bereits sehr viele Renderbilder zum Smartphone sowie zwei echte Fotos aus einer New Yorker U-Bahn sowie kürzlich ein Hands-on Video mit eher schlechten Lichtverhältnissen. Aber damit ist jetzt Schluss, denn der Leaker Evan Blass hat nun gleich zwei Pressebilder veröffentlicht, bei denen es sich aller Erfahrungswerte nach um die echten Bilder handelt, mit denen Google das Smartphone bewerben wird. Erstmals sehen wir das Smartphone in voller Pracht.

Auf den beiden folgenden Fotos sehen wir das Smartphone einmal im Normalzustand mit kleinem Display sowie einmal im ausgeklappten Zustand von Außen, wobei wir einen etwas detaillierteren Blick auf das Klappscharnier erhalten. Leider gibt es kein Bild vom Innendisplay, denn bei einem Foldable ist die sichtbare Falte immer ein großes Thema. Allerdings sollte man auch nicht davon ausgehen, dass eine mögliche sichtbare Falte auf den schicken Pressebildern auftaucht 😉









Was ein wenig Fragezeichen aufwirft, ist das zensierte ‚auf einen Blick‘-Widget auf dem einen Renderbild, während es auf dem anderen zu sehen ist. Die Frage ist, warum ist es zensiert und vor allem WER hat es zensiert. Denn manchmal war an dieser Stelle das Release- oder zumindest Vorstellungsdatum zu sehe. Könnte dort also ein Datum stehen, das sich dann doch noch nach hinten verschoben hat? Ist natürlich nur reine Spekulation, aber ich will es nicht unerwähnt lassen. Interessanterweise ist auch das Wetter-Widget auf dem einen Bild zensiert.

Wir erwarten die Präsentation des Smartphones am 10. Mai und den Verkaufsstart für den 27. Juni. Alles was bisher bekannt ist, findet ihr in diesem Artikel.

» Googles Pixel Fold macht Druck: Neue Samsung Galaxy Foldables sollen früher auf den Markt kommen

