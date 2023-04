Googles Pixel Fold macht Druck: Neue Samsung Galaxy Foldables sollen früher auf den Markt kommen

Smartphones mit faltbarem Display sind nach wie vor in der Nische, aber erfreuen sich wachsender Beliebtheit und sollen laut Samsungs Prognosen schon in wenigen Jahren mengenmäßig mit den normalen Geräten konkurrieren. Google wird schon in wenigen Tagen mit der Präsentation des Pixel Fold in den Markt einsteigen, was man bei Samsung wohl mit Sorge beobachtet: Die nächsten Galaxy-Foldables sollen vorgezogen werden.



Der Foldable-Markt ist noch klein, aber dennoch für Samsung perspektivisch sehr wichtig und so ist es kein Wunder, dass man bereits vor der fünften Generation steht und mit dieser die hohen Marktanteile in diesem Bereich verteidigen will. Bisher hat man die faltbaren Smartphones Z Fold und Z Flip im August angekündigt, doch in diesem Jahr soll das Unpacked-Event wohl auf Juli vorgezogen worden sein. Das wird als Reaktion darauf gewertet, dass Google im Mai das erste Pixel Fold ankündigt und mutmaßlich Ende Juni auf den Markt bringt.

Interessanterweise wurde immer wieder darüber spekuliert, dass Google für die Entwicklung des Pixel Fold eng mit Samsung zusammenarbeitet und tatsächlich bezieht man viele Komponenten vom Best Buddy aus Südkorea. Unter anderem ein brandneues Foldable-Display, das noch nicht einmal Samsung in der kommenden Generation nutzen soll. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass man nicht am Ende um jeden einzelnen Kunden konkurriert und somit die Smartphones zu ähnlichen Zeitpunkten auf den Markt bringt.

Google konnte mit den letzten beiden Pixel-Generationen große Achtungserfolge einfahren, sodass auch dem Pixel Fold in dem noch recht kleinen Markt einiges zuzutrauen ist. Alles was bisher über das Pixel Fold bekannt ist, findet ihr in diesem Artikel.

