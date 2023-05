Pixel 7a: Das letzte seiner Art? Google könnte die Reihe nach der siebten Generation einstellen (Gerücht)

Google wird in wenigen Tagen das Pixel 7a vorstellen und das Budget-Smartphone sehr wahrscheinlich noch am selben Tag auf den Markt bringen. Die Vorfreude dürfte bei so manchem Nutzer riesig sein, denn das Gerät bietet ein Top-Paket zum starken Preis. Jetzt wurde allerdings das Gerücht in die Welt gesetzt, dass das Pixel 7a das letzte seiner Art sein wird und Google die Reihe anschließend einstellt.



Spätestens seit den Pixel 6-Smartphones fährt Google mit der Pixel-Serie große Achtungserfolge ein, die sich in steigenden Verkaufszahlen widerspiegeln – das gilt sowohl für die Flaggschiff-Reihe als auch für die a-Serie. Doch laut einem recht gut vernetzten Beobachter soll die a-Serie wohl vor dem Aus stehen, denn diese kannibalisiert angeblich die Flaggschiff-Smartphones. Die Frühjahrs-Smartphones bieten eine ähnliche Leistung zum deutlich günstigeren Preis.

Glaubt man Yogesh Brar (obiger Tweet), dann ist das Pixel 7a das letzte seiner Art. Ein Pixel 8a und wohl auch ein Pixel 9a dürfte es damit nicht geben, wenn Google die Folgen einer a-Einstellung evaluiert. Sollte sich die Entscheidung als Erfolg herausstellen, könnte es dabei bleiben. Ist es ein Irrtum, könnte es wohl bis zum etwaigen Pixel 10a dauern, bis man ein neues Gerät entwickelt und auf Schiene gebracht hat.

Ich glaube nicht an das Gerücht, will es aber dennoch aufgrund der Vernetzung des Tweeters nicht unter den Tisch fallen lassen. Dass es kein Pixel 8a geben soll und Google die Serie möglicherweise auf einen Zwei-Jahres-Zyklus umstellt, ist schon seit längerer Zeit bekannt.

