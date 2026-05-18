Google Home Display: Neues Smart Display startet wohl mit Google Home Speaker + Abschied von Nest? (Leak)

Google wagt auch rund um das Smart Home den großen Neustart und wird mutmaßlich schon morgen ein neues Smart Display vorstellen, das gemeinsam mit dem bereits angekündigten Smart Speaker starten kann. Ein erster Leak verrät jetzt die Existenz des Google Home Display, womit nicht nur das Produkt selbst bestätigt ist, sondern auch das endgültige Aus der Marke Nest im Bereich der digitalen Schnittstellen.



Bei Google stehen die Zeichen auf Neuanfang. Denn nachdem bereits vor wenigen Tagen der Fitness-Neustart ohne Fitbit stattgefunden hat, nimmt man vermutlich schon in dieser Woche den nächsten damals zugekauften Markt ins Visier – nämlich den der Smart Home-Produkte. Zwar ist man schon seit gut einem Jahrzehnt in den Bereichen der Smart Speaker und Smart Displays aktiv, hat diesen Markt aber in den letzten Jahren extrem schleifen lassen – sowohl aus Software- als auch Hardware-Sicht.

Im August 2025 (!) hat Google den neuen Google Home Smart Speaker angekündigt, der endlich die Nachfolge der mittlerweile recht betagten Nest-Hardware antreten soll – und seit dem lässt man die Nutzer warten. Ganze neun Monate später soll es aber endlich so weit sein, denn Google sprach schon im Sommer vergangenen Jahres von Frühjahr 2026 (was war eigentlich der Plan dahinter?) Dass man uns tatsächlich bis nächsten Google I/O warten lassen wird – damit hätte wohl niemand gerechnet.

Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Monaten vermutet, dass der Smart Speaker auf ein bisher nicht angekündigtes Schwesterprodukt warten muss und auch das scheint sich nun zu bewahrheiten. Gerade Gemini mit der Intelligence-Oberfläche kann seine volle Stärke nur visuell ausspielen, sodass man einen großen Smart Home-Neustart kaum ohne ein Display hätte wagen können. Daher ist es nicht überraschend, dass es jetzt einen Hinweis auf ein kommendes Smart Display gibt.









Google Home Display kommt

Ein Teardown der aktuellen Google Home-App enthält neben dem bereits angekündigten „Google Home Speaker“ jetzt auch ein Google Home Display. Leider ist das schon die einzige Information, die wir bisher haben, aber sie reicht als eindeutiger Belegt für die Existenz des Geräts aus. Außerdem verrät uns das, dass man auch im Smart Display-Bereich von der Marke Nest Abstand nehmen wird – das ist sicherlich der richtige Schritt.

Es ist anzunehmen, dass die beiden neuen Produkte parallel auf den Markt kommen werden, doch bei Googles zum Teil sehr merkwürdiger Hardware-Strategien würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Spannend wird es sein, welches Betriebssystem auf den Smart Displays zum Einsatz kommen wird. Als Oberfläche ist sicherlich mit Gemini Intelligence zu rechnen, das man in der vergangenen Woche für Smartphones, Tablets und den Desktop angekündigt hatte.

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[9to5Google]

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