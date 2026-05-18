Google I/O: Google lädt zum Event – mit diesen großen Ankündigungen ist zu rechnen; Gemini, Android & mehr

Morgen Abend startet das größte Google-Event des Jahres und wird und mit Sicherheit wieder viele große Ankündigungen und Ausblicke bringen, die die Zukunft der Google-Produkte betreffen. Die Google I/O gilt seit vielen Jahren als einer der wichtigsten Termine der Tech-Branche und hat daher große Relevanz. Wir zeigen euch, mit welchen Schwerpunkten in diesem Jahr zu rechnen ist.



Am morgigen Dienstag sowie am Mittwoch findet die Google I/O 2026 statt, wobei sich die Blicke hauptsächlich auf die Keynote am Dienstag Abend richten. Es sind diese zwei bis zweieinhalb Stunden, die die wichtigsten Ankündigungen und die relevantesten Ausblicke umfassen. Auch in den folgenden Stunden sowie am zweiten Tag gibt es interessante Meldungen, aber die großen Brocken kommen morgen Abend.

Die Google I/O ist seit jeher einer der wichtigsten Termine des Jahres und zeigt, in welche Richtung sich die Google-Produkte in den kommenden Monaten drehen. Vieles ist zwar eher perspektivisch und nur die wenigsten gezeigten Produkte können sofort getestet / gekauft werden, aber die Geschwindigkeit hat vor allem durch Gemini erheblich zugenommen. Und damit sind wir auch schon beim Kernthema, das morgen mit Sicherheit wieder alles dominieren wird.

Mit der letztwöchigen Android Show mit vielen großen Ankündigungen hat man schon einige wichtige Themen herausgelöst, um Gemini und Co die volle Aufmerksamkeit schenken zu können. Dennoch ist auch morgen mit wichtigen Android-Ankündigungen zu rechnen. Schaut einmal in unserer Zusammenfassung der Android Show herein und dann lest hier weiter, womit wir in dieser Woche rechnen.

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Android XR Smart Glasses

Google hat schon vor längerer Zeit die Plattform Android XR vorgestellt und in den letzten Monaten viele Verbesserungen vorgenommen, neue Funktionen angekündigt und große Ausblicke gegeben. Gemeinsam mit Samsung hat man auch schon ein erstes Headset auf den Markt gebracht, das aber rein praktisch wohl eher zu Demozwecken dient. Wirklich interessant wird es mit den Smart Glasses in Form einer klassischen Brille.

Android-Chef Sameer Samat höchstpersönlich hat in der vergangenen Woche auf dem Android-Event verkündet, dass wir in der nächsten Woche (also morgen) viel Neues rund um die Smart Glasses erfahren werden. Gut möglich, dass es endlich konkrete Ankündigungen und baldige Verkaufsstarts geben wird.

» Alle Infos zu den Android XR Smart Glasses

Android 17

Weil es in der vergangenen Woche völlig unerwartet keinen Release von Android 17 gegeben hat, versucht es meine Glaskugel in dieser Woche einfach nochmal: Google dürfte sehr zeitnah das finale Betriebssyste Android 17 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Alle Infos dazu findet ihr in den folgenden beiden Artikeln:

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Android 17

» Diese Pixel-Smartphones erhalten Android 17

Aluminium OS

Google hat vor wenigen Tagen die neuen Laptops Googlebook mit Gemini Intelligence angekündigt, wobei sich die Ankündigung rein auf die Hardware und die Gemini-KI bezogen hat. Vom Betriebssystem war keine Rede und einige Beobachter gehen davon aus, dass man sich das für diese Woche aufgespart hat. Weil das Betriebssystem Aluminium OS sehr eng mit Gemini verbunden ist, könnte es eine größere Rolle spielen.

Ich gehe zwar nicht von größeren Ankündigungen aus, aber dennoch soll es in dieser Auflistung nicht fehlen. Meiner Meinung wird Google eher den Begriff des Betriebssystems abschaffen und dieses weit in den Hintergrund rücken lassen. In jedem Fall wird der Desktop an sich eine Rolle spielen, denn im Coverbild der diesjährigen Google I/O findet sich ein Mauszeiger.

» Das ist Googles neues Betriebssystem Aluminium OS

» Ersetzt Google die Android-Apps durch Gemini-Widgets?









Gemini 4.0?

Gemini wird ohne Frage das dominierende Thema der Google I/O sein – aber in welche Richtung geht es? Sicherlich wäre morgen der richtige Zeitpunkt für den Start einer neuen Generation. Wir rechnen daher mit der Ankündigung von Gemini 4.0, das in vielen Bereichen nachlegen könnte. Beobachter erwarten, dass Google vor allem an der Effizienz arbeitet, dass man die Leistung erhöhen kann und noch mehr Power in die Generierung stecken kann. Aber auch eine Einschränkung der Rechenpower für alle Nutzer steht im Raum.

Rund um Gemini wird es vieles geben, das sich kaum prognostizieren lässt. Die Anbindung dürfte gestärkt werden, die Personal Intelligence und auch die erst in der letzten Woche eingeführte Gemini Intelligence eine wichtige Rolle spielen. Personal Intelligence für den Zugriff auf die Nutzerdaten und den Umgang mit diesen. Die Gemini Intelligence als eine Art Plattform für weitere Geräte.

Gemini Spark – KI-Agenten kommen

Schon im vergangenen Jahr wurde der Agentenmodus von Gemini angekündigt, doch wirklich präsent war dieser bisher nicht. Das soll sich mit dem neuen Gemini Spark ändern. Erstmals soll der Agentenmodus sichtbarer werden, eine Bezeichnung erhalten und noch dazu tief in den KI-ChatBot integriert werden. Bei ersten Nutzern konnte das durch versteckte Schalter bereits aktiviert werden. Die KI-Agenten sollen zukünftig viele Aufgaben übernehmen und auch selbstständig agieren können.

» Alle Infos zum kommenden Gemini Spark

Gemini-Nutzer sollen sich klonen

Ein sehr großes Thema dürfte die Möglichkeit sein, dass sich Gemini-Nutzer schon bald selbst klonen können. Man hat viele Weichen gestellt und auch schon Einzelfunktionen vorgestellt: Nutzer können sich selbst digitalisieren, sowohl in reiner Textform als auch visuell. Dazu erhält Gemini vollen Zugriff auf alle Daten, soll die Ausdrucksweise und Intentionen des Nutzers kopieren. Es soll einen 3D-Avatar schaffen, diesen an vielen Stellen einsetzen und sogar mit der eigenen Kleidung ausstatten können.

» So sollen sich Gemini-Nutzer schon bald selbst klonen können

Gemini OMNI Videogenerator

Erst vor wenigen Tagen ist ein neuer Videogenerator geleakt worden, der sich etwas anders als das Standardtool Gemini Veo positionieren soll. Wie sich das neue Tool OMNI genau abheben soll, lässt sich noch nicht sagen, wir gehen aber von einer breiteren Verfügbarkeit und einem eher auf alltägliche Aufgaben konzentrierten KI-Modell aus. Die ersten Ergebnisse in den verlinkten Videos wissen jedenfalls zu überzeugen. Schaut es euch gerne selbst an.

» Das ist Googles neuer KI-Videogenerator Gemini OMNI









Google Maps

Die Kartenplattform Google Maps hat erst vor wenigen Wochen ein größeres Gemini-Update bekommen, aber das war vielleicht nur ein Vorläufer. Traditionell spielt Google Maps bei der I/O immer wieder eine wichtige Rolle – wenn auch nicht ganz so zentral wie andere Themen. Erst vor wenigen Tagen haben wir über das große Google Maps Update in Android Auto berichtet und über Google Maps mit der Gemini-KI.

Im unten eingebundenen Livestream inklusive Teaservideo findet sich das Google Maps-Logo und auch im Vorschaubild sehen wir eine Weltkugel. Es ist daher anzunehmen, dass es rund um Gemini und Google Maps größere Ankündigungen geben wird.

Google Workspace

Google Workspace ist kein Consumer-Produkt und eher ein Thema für das Cloud Next-Event, aber dennoch sind die allermeisten Apps bekanntlich auch für Endnutzer sehr interessant und weit verbreitet. Wir erwarten allerlei größere und kleinere Ankündigungen von GMail über Google Drive und Keep bis zum Kalender und den zahlreichen weiteren Apps. Auch NotebookLM wird sicherlich eine Rolle spielen. Ich rechne eher mit einer Ansammlung von Ankündigungen, wie wir sie praktisch täglich erhalten und hier im Blog vermelden – ein ganz großes „Ding“ dürfte aber eher nicht dabei sein.

Google Chrome

Google Chrome ist faktisch die wichtigste Google-App überhaupt, denn die Nutzer verbringen – vor allem am Desktop – viele Stunden am Tag im Browser. Daher ist die Integration von Gemini in Google Chrome ein sehr großes Thema und wurde auch schon angegangen. In den letzten Monaten gab es viele Ankündigungen rund um die Gemini-KI im Chrome-Browser, erst in der vergangenen Woche wurde Gemini für Android-Chrome angekündigt und für die Google I/O rechnen wir mit weiteren tiefen Integrationen.

Google Home Smart Speaker und Smart Display

Auch Hardware könnte es am Rande des Events geben, auch wenn diese traditionell auf der Google I/O keine große Rolle spielt. Wir rechnen damit, dass endlich der bereits im August 2025 angekündigte Smart Speaker „Google Home Speaker“ auf den Markt kommen wird. Gleichzeitig ist vor wenigen Tagen erstmals ein neues Smart Display geleakte, das als „Google Home Display“ bezeichnet wird. Beide könnten schon morgen angekündigt werden und sehr zeitnah starten.

» Alle Infos zum Google Home Speaker und Google Home Display









Livestream am Dienstag b 19:00 Uhr

Wie ihr lesen könnt, wird die Google I/O auch in diesem Jahr wieder ein sehr großes Thema sein. Anders als in den Jahren zuvor, haben wir diesmal allerdings nur wenige Einblicke in die kommenden Produkte und Ankündigungen – was vor allem daran liegen dürfte, dass sich sehr viel um die Gemini-KI und dessen immer breiter ausgestreckte Arme drehen wird. Rechnet mit Dutzenden von Ankündigungen, die in diesem Artikl noch gar nicht erwähnt worden sind.

Google selbst hat schon vor einigen Wochen die Google I/O Panel-Themen veröffentlicht. Diese zeigen weitere Schwerpunkte und Themen, decken aber natürlich nicht die gut gehüteteten Geheimnisse der Keynote-Ankündigungen ab. Wir werden euch natürlich hier im Blog wie gewohnt zeitnah und ausführlich über alle wichtigen Themen informieren.

Schaut vor allem morgen regelmäßig hier im Blog vorbei. Damit ihr nichts Wichtiges verpasst, abonniert uns auch auf Google News und setzt den GoogleWatchBlog als bevorzugte Quelle bei Google.

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Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.