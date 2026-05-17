Android: So könnte Google viele Apps ersetzen – Gemini Intelligence generiert Mini-Apps für den Homescreen

Google hat in dieser Woche den Start der Gemini Intelligence für Android angekündigt, über die wir hier im Blog natürlich ausführlich berichtet haben. Ein zentraler Bestandteil dieser neuen Intelligenz ist es, den Nutzern dynamische, personalisierte und KI-generierte Oberflächen zu bieten, mit denen sie interagieren könne. Daran zeigt sich schon jetzt, wie Google die klassischen Android-Apps ersetzen will.



Wir haben euch in dieser Woche bereits sehr umfangreich die Gemini Intelligence in Android vorgestellt, die sehr viel mehr als nur ein Aufsatz oder eine Sammlung von KI-Funktionen in einzelnen Anwendungen ist. Stattdessen unterzieht sie Android einem vollständigen Wandel, der in diesem Jahr mit der ersten Generation beginnt. Google schreibt, dass man Android vom „Betriebssystem“ zum „Intelligenten System“ wandelt.

Dieser Wandel soll die Art und Weise, wie die Nutzer mit ihren Geräten interagieren völlig verändern. Das gilt nicht nur für Smartphones und den kommenden Android-basierten Desktop, sondern auch für Smartwatches und die smarten Brillen. Ein sehr zentrales Element dieses Wandels ist es, das den Nutzern KI-generierte Oberflächen geboten werden sollen, die nur die gewünschten Informationen in aufbereiteter Form inklusive Interaktionsmöglichkeiten enthalten.

Wir haben bereits vor einigen Tagen darüber berichtet, dass Gemini Intelligence neue Android-Widgets erstellen kann, die von den Nutzern sowohl auf dem Smartphone als auch am neuen Android-Desktop entsprechend positioniert werden können. Aber auch auf Smartwatches sollen diese kleinen Informationsbrocken zum Einsatz kommen, ebenso wie mit smarten Einblendungen auf den Smart Glasses.









Im obigen Video könnt ihr sehen, wie diese per Prompt generierten Widgets aussehen können. Im Video zeigt man, dass diese für alle Geräteklassen zur Verfügung stehen werden. Diese solle sich auf einzelne Informationen konzentrieren, gewünschte Informationen aufbereiten oder kombinieren, sollen Interaktionsmöglichkeiten bieten und einiges mehr. Man quetscht diesen Anlauf für KI-generierte Oberflächen zunächst noch in die Widget-Form – doch dabei wird es nicht bleiben.

Google ist recht transparent in der Ankündigung, denn man spricht nicht nur vom Wandel zum intelligenten System und der Transformation der Nutzung, sondern schreibt auch, dass es nur der erste Schritt in diese Richtung ist. Mit den Widgets will man die KI-generierten Mini-Apps etablieren und es wird sicherlich nur eine Frage der Zeit sein – vermutlich nicht einmal ein Jahr – bis man ganze Apps generieren und den Nutzern anbieten will. Technisch ist Gemini schon heute dazu in der Lage, mit einer tiefen Integration in Android bekommt das aber eine völlig neue Dynamik.

Das von mir hier im Blog mehrfach prognostizierte Ende der Android-Apps kommt vielleicht schneller als gedacht. Natürlich ist es kein faktisches Ende, doch die Relevanz wird enorm abnehmen und die Nutzerschaft wohl recht schnell in die KI-generierten Umgebungen wechseln. Und dann haben wir noch gar nicht über die KI-Agenten gesprochen…

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» Android 17: Googles neue KI gibt den Nutzern mehr Zeit – für noch mehr Social Media-Scrolling? (Kommentar)

[Google-Blog]

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