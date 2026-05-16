Google Play Store Aktion: Diese 45 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store heute viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die KI-Schwerpunkte in Android 17 und zeigen euch Google Maps in 3D. Informiert euch auch in unserem wöchentlichen Android Update, im Gemini Update und im Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 16.05.2026

Google Maps in 3D: So könnt ihr Satellitenbilder drehen, frei kippen und schwenken – Ansichten optimieren

Apps
Business Card Maker: Logo Card
Business Card Maker: Logo Card
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Business Card Maker: Logo Card
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Farbkreis
Farbkreis
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Farbkreis
Entwickler: Roman Sevastianov
Preis: Kostenlos
Notch Effects Notch Animations
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Notch Effects Notch Animations
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Was kann ich ausgeben? Premium
Was kann ich ausgeben? Premium
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Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
Preis: Kostenlos
Haunted Radio Spirit Box
Haunted Radio Spirit Box
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Haunted Radio Spirit Box
Entwickler: White Light EVP
Preis: Kostenlos
Offline Password Manager
Offline Password Manager
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Offline Password Manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
SPL - Smarter Player Pro
SPL - Smarter Player Pro
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SPL - Smarter Player Pro
Entwickler: BRILIC MEDIA
Preis: Kostenlos
Clear Wave - Water Eject Pro
Clear Wave - Water Eject Pro
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Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Gradient Watch Face
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Gradient Watch Face
Entwickler: Galaxy Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Gold Watch Face
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Gold Watch Face
Entwickler: Galaxy Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Velocity Watch Face
Velocity Watch Face
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Velocity Watch Face
Entwickler: Galaxy Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Mechanic Watch Face
Mechanic Watch Face
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Mechanic Watch Face
Entwickler: Galaxy Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Terminal Watch face
Terminal Watch face
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Terminal Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Nomad Watch Face
Nomad Watch Face
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Nomad Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Android 17: Googles neue KI gibt den Nutzern mehr Zeit – für noch mehr Social Media-Scrolling? (Kommentar)

Android am Desktop: Das ist der neue Magic Pointer – Google zeigt Neuerfindung des Mauszeigers (Videos)




pixel aktionen angebote google store amazon

Spiele
Ein Schiff bauen VIP
Ein Schiff bauen VIP
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Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
FASTAR VIP - Rhythm Game
FASTAR VIP - Rhythm Game
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FASTAR VIP - Rhythm Game
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
[365fun] DinoRun4
[365fun] DinoRun4
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[365fun] DinoRun4
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Match3D
[365fun] Match3D
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[365fun] Match3D
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Fortress2
[365fun] Fortress2
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[365fun] Fortress2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
RFS - Real Flight Simulator
RFS - Real Flight Simulator
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RFS - Real Flight Simulator
Entwickler: RORTOS
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
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EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Stack 2048
Stack 2048
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Stack 2048
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Jewels Premium Match 3 Puzzles
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Jewels Premium Match 3 Puzzles
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Games
Jewels Planet - Match 3 Games
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Jewels Planet - Match 3 Games
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Square Doodle
Square Doodle
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Square Doodle
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Cube cube
Cube cube
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Cube cube
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Monster-Killer Pro Attentäter
Monster-Killer Pro Attentäter
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Monster-Killer Pro Attentäter
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos

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Icon Packs
Pixel Net White - Icon Pack
Pixel Net White - Icon Pack
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Pixel Net White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Mawaz Yellow - Icon Pack
Mawaz Yellow - Icon Pack
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Mawaz Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Lineblack - Yellow icon Pack
Lineblack - Yellow icon Pack
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Lineblack - Yellow icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Lines Circle - White Icon Pack
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Lines Circle - White Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Iris Light - 3D App Icons
Iris Light - 3D App Icons
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Iris Light - 3D App Icons
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Lineblack - Red icon Pack
Lineblack - Red icon Pack
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Lineblack - Red icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Karaz Red - Icon Pack
Karaz Red - Icon Pack
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Karaz Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Circle Clear Icon Pack
Circle Clear Icon Pack
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Circle Clear Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
You-R Circle Icon Pack
You-R Circle Icon Pack
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You-R Circle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

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Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

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