Android 17: Googles neue KI gibt den Nutzern mehr Zeit – für noch mehr Social Media-Scrolling? (Kommentar)

Veröffentlicht am von Jens
android 

Google hat in dieser Woche viele Einblicke in die Zukunft von Android gegeben und auch eine ganze Reihe von Neuerungen angekündigt, die schon bald starten sollen. Dabei gibt es vor allem für den weiteren Verlauf von Android 17 einen interessanten Gegensatz, der vielleicht sinnbildlich für die Smartphone-Nutzung der Zukunft steht.


android logo bunt

Smartphones sind wahre Alleskönner, sofern es die technischen Gegebenheiten zulassen. Trotz aller Fortschritte sind die Kernthemen stets dieselben geblieben: Kommunikation, Entertainment, Social Media und Organisation. Das wird sich wohl auch in Zukunft nicht ändern, doch die Herangehensweisen und die benötigte Zeit könnten sich verschieben – und das vielleicht nicht unbedingt zum Vorteil der Nutzerschaft.

Gemini Intelligence gibt den Nutzern mehr Zeit…
Mit dem Start von Gemini Intelligence für Android sollen die Organisationsaufgaben deutlich erleichtert werden, die KI soll den Nutzern lästige Aufgaben abnehmen und vieles automatisieren. Das soll unter dem Strich nicht nur für einen Komfortgewinn sorgen, sondern den Menschen auch mehr Zeit geben. Android-Chef Sameer Samat selbst konnte sich ein Grinsen im Livestream nicht verkneifen, als es darum ging, dass die Menschen mehr Zeit haben und das Smartphone weniger nutzen müssen. Wohlwissend, dass das nicht der Fall sein wird.

… für Social Media?
Vielleicht haben die Menschen durch die KI-Automatisierungen tatsächlich mehr Zeit – aber werden sie diese tatsächlich ohne Display nutzen? Just um diese Lücke zu füllen, hat Google wenige Minuten später viele neue Creator- und Social Media-Funktionen für Android 17 angekündigt. Mit diesen sollen die Nutzer noch leichter Inhalte erstellen und konsumieren können.

Alibi-Funktion für bewusste Smartphone-Nutzung
Weil man sich dieses Widerspruchs sicherlich auch bei Google bewusst ist, hat man Alibi-mäßig noch die neue Android Pause-Funktion eingeführt, mit denen die Nutzer ihre mögliche Smartphone-Sucht in den Griff bekommen sollen. Schaut man sich das Design und Konzept der App an, weiß man recht schnell, dass in diese nicht viel Arbeit geflossen ist…

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