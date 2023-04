Google muss sparen: 12000 Mitarbeiter müssen gehen, aber CEO Sundar Pichai erhält 226 Millionen Dollar

Bei Google läuft es seit mindestens zwei Quartalen nicht mehr ganz so rund und auch die für heute Abend erwarteten Quartalszahlen werden die Anleger mutmaßlich nicht erfreuen. Daher befindet sich das Unternehmen nun auf Sparkus und versucht die Kosten zu senken, wo es nur geht – allerdings nicht beim CEO. Während die Umsätze einbrechen und 12.000 Mitarbeiter entlassen werden, soll CEO Sundar Pichai 2022 ganze 226 Millionen Dollar erhalten haben.



Google muss sparen, das hat man schon im vergangenen Jahr überraschend öffentlich verkündet. Es folgten Projekt-Einstellungen, Büro-Zusammenlegungen, 12.000 Mitarbeiter mussten gehen, kuriose Sparmaßnahmen und erst in diesen Tagen der Baustopp des Mega-Campus. Man sollte meinen, dass auch CEO Sundar Pichai seinen Teil dazu beitragen wird, aber dem ist offenbar nicht so: Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht hat Pichai im Jahr 2022 ganze 226 Millionen Dollar erhalten.

Allerdings ist das nicht sein Gehalt, sondern gut 218 Millionen Dollar wurden in Aktienoptionen ausbezahlt. Sein eigentliches Gehalt liegt also „nur“ bei 8 Millionen Dollar, was für einen Spitzenmanager in seiner Position sicherlich als normal zu betrachten ist. Dennoch gibt es nun Kritik von allen Seiten, wie sie bei Massenentlassungen im Verbund mit hohen Managergehältern auch in Deutschland bekanntlich immer wieder vorkommen.

Ich denke, es wäre eine nette Geste von Pichai, wenn er zumindest auf sein Gehalt in Höhe von 8 Millionen Dollar verzichten würde, denn die Aktienoptionen sind sicherlich vertraglich zugesichert und daher kaum nachverhandelbar. Am Hungertuch würde Pichai aber auch ohne diese Aktienoptionen nicht nagen, denn schon im Jahr 2017 soll sein Vermögen mehr als 1,2 Milliarden Dollar betragen haben.

[golem]