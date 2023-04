Google Authenticator: Neue Version bringt optionale Cloud-Synchronisierung und ein neues Icon (Screenshots)

Die App Google Authenticator wird seit vielen Jahren als eine Lösung für die Zwei-Faktor-Authentifizierung angeboten und hatte aufgrund langer Zeit ausbleibender Updates sicherlich schon bessere Zeiten gesehen. Doch jetzt hat man ein größeres Update für die App angekündigt, das neben einem neuen Icon auch eine Cloud-Synchronisierung der lokal gespeicherten Codes im Gepäck hat.



Die Zwei-Faktor-Authentifizierung oder die Bestätigung in zwei Schritten ist mittlerweile bei vielen wichtigen Plattformen etabliert, wobei einige auf externe Unterstützung setzen, wie etwa den Google Authenticator. Dieser kann Codes zur Authentifizierung in der App auf dem Smartphone speichern und für den Nutzer zum Abruf anbieten. Bisher war es allerdings so, dass diese Codes nur lokal vorlagen und somit im Worst-Case gleichzeitig mit dem Gerät verschwunden sind.

Diese Lücke hat man nun gestopft und bietet eine Geräte-übergreifende Cloud-Synchronisierung. Das bedeutet, dass die Codes optional in der Google-Cloud gespeichert werden können. Wer das nicht möchte, kann die App aber auch weiterhin ohne Google-Konto und somit ohne Synchronisierung verwenden. Außerdem bringt das Update ein neues Icon mit, das das alte G mit Anlehnung an einen Tresor durch ein buntes Stern-Symbol ersetzt – man orientiert sich da sicherlich an der üblichen Darstellung eines Passwort-Felds.

Das Update wurde gestern angekündigt und sollte im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzern ankommen.

