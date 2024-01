Google Assistant with Bard: Großer Bard-Neustart wohl ohne Google Assistant – Bezeichnung wurde geändert

Heute Abend könnte Google endlich den Startschuss für den großen Neustart von Bard und Google Assisstant geben, der laut zahlreichen Leaks und Ankündigungen von zahlreichen neuen Funktionen und Möglichkeiten begleitet wird. Doch jetzt gibt es recht eindeutige Hinweise darauf, dass die Party ohne den Google Assistant stattfinden wird. Denn aus „Google Assistant with Bard“ ist an allen Stellen plötzlich nur noch „Bard“ geworden. Ein erneuter Strategiewechsel?



Google hat schon vor einigen Monaten angekündigt, den KI-Assistenten Bard „Anfang 2024“ auch auf Smartphones zu bringen und mit Google Assistant with Bard richtig durchstarten zu wollen. Diese Vereinigung ergibt durchaus Sinn, denn die beiden Produkte ergänzen sich ganz wunderbar und können ihre Stärken zusammen richtig ausspielen. Grob gesagt: Bard liefert die KI und Google Assistant die Reichweite sowie die Integrationen und Schnittstellen. Oder anders gesagt: Google Assistant ist der Steigbügel für Bard.

An dieser Integration dürfte nicht zu rütteln sein, doch wie sich jetzt in einem aktuellen Teardown zeigt, könnte der Google Assistant im Zuge dieses Neustarts vollständig aus der Wahrnehmung verschwinden. Denn überall dort, wo bisher von „Google Assistant with Bard“ die Rede war, wird jetzt nur noch „Bard“ erwähnt – schaut euch dazu die Screenshots am Ende des Artikels an. Eine solche Änderung geschieht nicht zufällig und da man gerade erst große Teile des Assistant-Team auf die Straße gesetzt hat, ist das ein eindeutiges Signal. Außerdem wurden erst vor wenigen Tagen zahlreiche Assistant-Funktionen eingestellt.

Es wäre ohnehin darauf hinausgelaufen, zuerst als „Assistant with Bard“ zu starten und später nur auf Bard zu setzen, doch offenbar hält man es bei Google nun für eine bessere Idee, direkt auf die Marke Bard zu setzen. Was das für „Hey Google“ und die zahlreichen Assistant-Integrationen bedeutet, bleibt abzuwarten. Vielleicht erfahren wir heute Abend auf dem Samsung-Event mehr.









Dennoch bleibt die Marke „Google Assistant“ wohl noch an einigen wenigen Stellen erhalten. Denn der Teardown zeigt auch, dass an einigen wenigen Stellen aus „Google Assistant (classic)“ wieder „Google Assistant“ geworden ist. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Ganze schlussendlich zusammenfügen wird. Ich hatte schon vor wenigen Tagen meine Vorahnung kundgetan, dass es für den Google Assistant nicht gut aussieht:

