Android Auto: Die Smartphone-App wird schon nächste Woche eingestellt – Driving Mode wird verschwinden

Googles mehrfache Strategiewechsel rund um Android Auto am Smartphone haben bereits zu einer massiven Abwertung geführt und jetzt wissen wir, wann Google dem Überbleibsel endgültig den Stecker zieht. Denn die Driving Mode-App informiert die Nutzer nun darüber, dass der zuletzt über Google Maps verfügbare Fahrmodus bereits in der nächsten Woche eingestellt wird. Die verbleibenden Nutzer sollten sich schnell nach einer Alternative umsehen.



Der Google Maps Fahrmodus ist ein Überbleibsel des sehr erfolglosen Google Assistant Driving Mode und bietet den Nutzern die Möglichkeit, die Smartphone-Oberfläche zur Navigation im Fahrzeug zu verwenden. In diesem Modus gibt es neben der Navigationsoberfläche auch einen Medienplayer, die Google Assistant-Verknüpfung sowie einen App Launcher. Im weitesten Sinne ist dieser Modus der Nachfolger von Android Auto für das Smartphone – aber nicht mehr lange.

Wie schon vor einigen Wochen aus einem Teardown recht eindeutig hervorging, wird die Oberfläche bereits ab Februar eingestellt. Stattdessen sollen die Nutzer den Google Assistant und dessen Sprachsteuerung nutzen: This view is going away in February. To call, message, or play media while navigating, tap the mic to use Assistant. Einen weiteren Nachfolger wird es offenbar nicht geben, sodass Google die Android Auto-ähnliche Nutzung am Smartphone vollständig einstampft und sich nur noch auf die Nutzung in Fahrzeugen mit Infotainment-Display konzentriert.

Eine Begründung hat man bisher nicht geliefert, genauso wenig wie man sie damals beim Aus von Android Auto oder dem Aus des Google Assistant Driving Mode gegeben hat. Man muss sich wirklich fragen, wer diese Strategien plant und warum man diesen Modus nicht einfach bei dem belassen kann, was es ist. Während sich die Entwickler mehrere Wochen lang nicht geäußert haben, wurde jetzt ein konkretes Datum genannt: Am 7. Februar 2024 ist Schluss – das ist schon nächste Woche Mittwoch.









Das ist der Google Maps Driving Mode

Auf dem linken Screenshot seht ihr die aktuelle Meldung, dass die App im Februar eingestellt wird. Diese Meldung erst am 31. Januar freizuschalten, wenn man die Einstellung für den 7. Februar plant, ist wieder einmal nicht ganz so nett von Google – aber das kennen wir leider auch von einigen anderen Einstellungen oder größeren Änderungen. Denn schließlich ist die Einstellung seit mindestens Anfang Dezember beschlossen.

Die weiteren Screenshots zeigen den noch-aktuellen Stand des Google Maps Fahrmodus. Am unteren Rand die Navigation zwischen den einzelnen Sektionen und darüber die jeweiligen Inhalte. Eigentlich ein Design, das man gut an die große Android Auto-Oberfläche anlehnen könnte, doch dazu wird es nicht mehr kommen. Das Konzept der „Driving Modes“ scheint trotz langer Entwicklungen bei Googles Strategen nicht gut anzukommen. Denn nach dem Android Driving Mode, dem Google Assistant Driving Mode und dem Google Maps Driving Mode sollen die Nutzer jetzt ausgerechnet zum Google Assistant-Icon bzw. der Sprachsteuerung in Google Maps wechseln.

Mein Tipp an alle betroffenen Nutzer lautet, dass ihr euch rund um Android Auto nicht mehr an eine Google-Plattform binden solltet. Wir habe euch schon vor einigen Monaten mögliche Alternativen vorgestellt, über die ihr euch in den folgenden Artikeln informieren könnt: AutoMate | HUDWAY Go | Car Launcher | Agama.

[AndroidPolice]

