Google Bard: Großes Update für den KI-ChatBot ist da – Gemini Pro startet jetzt in Deutschland und weltweit

Mit dem KI-ChatBot Bard hat Google seit letztem Frühjahr große Schritte gemacht und diesen funktional immer wieder mit neuen Features ausgestattet. Jetzt geht man an das Herzstück, nämlich die darunterliegende Intelligenz: Ab sofort basiert Bard weltweit – also auch in Deutschland – auf Gemini Pro und damit nach eigenen Aussagen auf dem bisher stärksten KI-Modell.



Googles KI-ChatBot Bard war im vergangenen Jahr ein großer Schritt, doch erst mit dem kürzlich angekündigten neuen multimodalen KI-Modell Gemini Pro soll es richtig vorangehen. Schon im Dezember wurde Bard auf US-Englisch mit dem neuen darunterliegenden Modell ausgestattet und jetzt macht man diesen Schritt weltweit. Ab sofort basiert die Webversion von Bard auf Gemini Pro und soll somit eine deutlich gesteigerte Intelligenz haben:

Letzten Dezember haben wir Gemini Pro auf Englisch in Bard eingeführt und Bard so mit unseren fortschrittlichsten Fähigkeiten im Bereich Verstehen, Schlussfolgern, Zusammenfassen und Programmieren ausgestattet.

Die Large Model Systems Organization, ein führender Bewerter von Sprachmodellen und Chatbots, hat erst kürzlich mitgeteilt, dass Bard mit Gemini Pro einer der beliebtesten, verfügbaren Chatbots ist (unter allen kostenlosen und kostenpflichtigen Optionen) und festgestellt, dass Bard einen „atemberaubenden Sprung“ nach vorne gemacht hat. Und im Blindtest mit unseren externen Testerinnen und Testern schneidet Bard mit Gemini Pro im Vergleich mit führenden kostenlosen und kostenpflichtigen Alternativen als einer der leistungsstärksten Chatbots ab.

Zusätzlich zum neuen KI-Modell gibt es auch eine neue Funktion, die auf diesem Modell basiert: Nutzer haben nun auch in deutscher Sprache die Möglichkeit, eine Antwort mit Unterstützung der Google Websuche zu überprüfen.









KI-ChatBots sind grundsätzlich für ihre umfangreichen Antworten bekannt, die aus vielen Fakten, aber auch Meinungen bestehen können. Es ist bunt zusammengewürfelt und man sollte sich nicht unbedingt darauf verlassen. Das weiß man auch bei Google und nutzt die eigenen Möglichkeiten der Websuche dafür, Informationen zu verifizieren. Mit einem Klick auf das G-Symbol werden alle Fakten durch die Google Websuche gejagt und noch einmal verifiziert.

Dabei werden alle Informationen bestätigt, von den Algorithmen in Frage gestellt oder vollständig als falsch markiert. Diese seit Monaten in US-Englisch verfügbare Funktion startet jetzt ebenfalls für alle Nutzer.

Da wir wissen, dass Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit haben möchten, Antworten von Bard nochmal zu überprüfen, rollen wir diese Funktion, die bereits von Millionen von Menschen in Englisch genutzt wird, jetzt in mehr als 40 Sprachen aus. Wenn ihr auf das „G“-Symbol klickt, prüft die Funktion, ob im Web Inhalte vorhanden sind, die die Antwort von Bard untermauern. Entsprechende Markierungen im Text können dann von euch angeklickt werden, um unterstützende oder widersprüchliche Informationen zu sehen, die von der Google Suche gefunden wurden.

[Google-Blog]

