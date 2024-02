Android Auto: Alternativer Launcher für Smartphone-Nutzer – bringt das alte Android Auto-Konzept zurück

Google hat es einigen Nutzern von Android Auto in der letzten Zeit nicht gerade leicht gemacht, denn nach einem mehrmaligen Strategiewechsel und der Verschiebung von Funktionen zu anderen Produkten wird in diesen Tagen die Smartphone-App endgültig eingestellt. Wer die guten alten Zeiten vermisst und eine ähnliche Oberfläche nutzen möchte, könnte sich nach Alternativen umsehen. Heute stellen wir euch aus aktuellem Anlass eine App vor, die sich stark an der Oberfläche und dem Funktionsumfang des alten Android Auto anlehnt.



Wenn Google ein erfolgreiches Produkt einstellt, dann bringen sich sehr schnell die Alternativen in Stellung, die die Nachfolge antreten wollen. Im Fall von Android Auto war das allerdings eine längere Geschichte, denn Google hat über eine Zeitspanne von zwei Jahren den alten Modus eingestellt, nach langer Zeit den Assistant Driving Mode gestartet und diesen schon wenige Monate später wieder eingestellt. Als letztes Überbleibsel wird man in wenigen Tagen den Google Maps Driving Mode einstellen. Damit war die Geschichte schon zu Ende und die Nutzer standen im Regen. Wer zurück zum alten Android Auto möchte, kann das mit einer seit längerer Zeit angebotenen alternativen App tun, die sich stark an den Google-Vorgänger anlehnt.

Die Android-App AutoMate setzt auf ein ähnliches Dashboard, wie es das alte Android Auto getan hat. Eine Auflistung von Informationen in Form von Karten. Diese lassen sich entweder wegwischen oder mit einem Tap direkt in die jeweilige App wechseln. Ihr findet dort Navigationsanweisungen. Termine, das Wetter sowie am oberen Rand ein sehr praktisches Widget. Dieses Widget zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, die Straße auf der ihr euch gerade befindet sowie die zurückgelegte Strecke und Zeit.

Am unteren Rand gibt es eine interne Navigation für den Wechsel zwischen Google Maps, Telefon, der Startseite, Musik sowie den selbst festgelegten Favoriten. Zusätzlich gibt es eine Ansicht für das „Armaturenbrett“, die euch lediglich die Live-Daten zur aktuellen Fahrt anzeigt und die Apps sowie Benachrichtigungen entfernt.









Die App ist sehr gut integriert und bildet sogar die am oberen Rand befindliche Statusleiste von Android ab. Zwar gibt es keinen echten Fahrmodus, sondern lediglich die App, aber das wird auf den ersten Blick nicht deutlich und kann auch Vorteile haben. Zur Navigation lässt sich ein tief integriertes Google Maps verwenden, das dort sogar besser funktioniert als es in Android Auto der Fall gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, dass die App daher schon lange eine praktische Alternative für viele Nutzer geworden ist.

Praktischerweise lässt sich auch AutoMate parallel zu Android Auto auf dem Infotainment-Display nutzen. Ihr könnt also beide Apps zur gleichen Zeit verwenden, was gerade bei der doppelten Google Maps-Navigation interessant sein kann. Die App steht kostenlos im Google Play Store zum Download bereit und enthält eine ganze Reihe von freischaltbaren Premium-Features sowie ein großes Paket mit allen freigeschalteten Funktionen. In der Grundversion ist es aber ausreichend nutzbar.

Letzte Aktualisierung am 28.01.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!