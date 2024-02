Android: Google startet eine neue Art der Suche für das Smartphone – fünf Tipps für Circle to Search (Videos)

Google hat vor wenigen Tagen mit dem Rollout von Circle to Search auf die ersten Smartphones begonnen, mit dem man eine ganz neue Art der Suche verbreiten und etablieren möchte. Wir haben euch das neue Feature bereits ausführlich vorgestellt und jetzt gibt Google den Nutzern noch einmal fünf Tipps mit auf den Weg, um die Funktion optimal nutzen zu können. Es zeigt sich, dass das Feature auf jeden Fall Potenzial hat.



Mit Circle to Search hat Google erst in diesem Monat ein neues Feature vorgestellt und bereits vor wenigen Tagen ausgerollt, das vor einiger Zeit noch wirklich beeindruckt hätte. Doch die Entwicklung geht schnell voran und beim derzeitigen Stand erinnert das Ganze eher an eine Weiterentwicklung der diversen Bildschirmanalyse-Tools von Google Assistant und Google Lens. Mit dem Neustart ist das Feature schneller erreichbar, Objekte sind einfacher auszuwählen und die Stärke ist die Kombination mit einer Textanfrage.

Das Feature hat also Potenzial und wer es schon jetzt auf seinem brandneuen Galaxy S24 oder Pixel 8/Pro nutzen kann, kann sich mit den folgenden Tipps ein wenig mit dieser Funktion vertraut machen. Alle weiteren Details gibt es in diesem Artikel.

Kaufen Sie, was Sie sehen

Circle to Search kann Ihnen dabei helfen, mehr über die Artikel zu erfahren, die Sie sehen, und sie zu kaufen, wann und wo immer Sie Inspiration finden. Wenn Sie also jemanden sehen, der ein einzigartiges, gemustertes Oberteil trägt, oder online einen wunderschön gestalteten, drehbaren Tortenständer entdecken, drücken Sie lange auf die Home-Taste oder die Navigationsleiste und kreisen oder kritzeln Sie die Artikel ein, die Sie interessieren. Von dort aus können Sie gleich einkaufen oder ähnliche Optionen von Einzelhändlern im Internet.









Schlagen Sie ein Wort oder eine Phrase nach

Mit Circle to Search ist es einfach, Definitionen von Wörtern oder Phrasen nachzuschlagen. Angenommen, Sie sehen sich ein Video mit einem Getränk an, auf dem das Wort „präbiotisch“ steht, sind sich aber nicht ganz sicher, was das bedeutet – oder wie es sich von „probiotisch“ unterscheidet. Normalerweise müssten Sie Ihren Standort verlassen und nach dem Wort suchen. Drücken Sie jetzt einfach lange auf die Home-Taste oder die Navigationsleiste, um „Zum Suchen einkreisen“ zu aktivieren, und markieren Sie „Präbiotikum“, um mehr darüber zu erfahren. Wenn Sie fertig sind, wischen Sie einfach weg und setzen Sie das Video fort.

Holen Sie sich Reiseinspiration

Circle to Search kann Ihnen sogar Ideen für Ihre nächste Reise geben. Vielleicht stoßen Sie auf ein Video oder einen Social-Media-Beitrag von jemandem, der eine Stadt erkundet, und entdecken ein einzigartig gestaltetes Gebäude. Zuvor haben Sie möglicherweise einen Screenshot gemacht und die App gewechselt, um danach zu suchen, eine Beschreibung eingegeben oder durch die Kommentare gescrollt, um herauszufinden, was es war. Mit Circle to Search können Sie einfach über das Gebäude kritzeln, um es schnell zu identifizieren (und es vielleicht zu Ihrem eigenen Reiseplan hinzuzufügen).

Vergleichen Sie die Optionen

Jetzt können Sie Optionen ganz einfach vergleichen, ohne Ihren Bildschirm zu verlassen. Angenommen, Sie schreiben mit Freunden eine SMS, um zu entscheiden, wo Sie essen möchten. Sie schicken Ihnen zwei verschiedene Restaurantoptionen, mit denen Sie jedoch nicht vertraut sind. Anstatt zum Nachschlagen zwischen Ihrem Text-Thread und einer App zu wechseln, drücken Sie lange auf die Home-Taste oder die Navigationsleiste und markieren Sie einen der Restaurantnamen. Ohne Ihre Messaging-App zu verlassen, sehen Sie die Speisekarte des Restaurants, Fotos beliebter Gerichte, Kundenbewertungen und den Standort. Wenn Sie sich beide Optionen angesehen haben, wischen Sie einfach weg und teilen Sie der Gruppe mit, nach welchem ​​Ort Sie sich sehnen.









Stellen Sie komplexere Fragen

Circle to Search bietet Ihnen nicht nur schnelle Informationen, sondern kann Ihnen auch KI-gestützte Übersichten liefern (in ausgewählten Ländern verfügbar ). Nehmen wir an, Sie sind auf mehrere Social-Media-Beiträge mit interessant aussehenden Corn Dogs gestoßen und möchten wissen, warum diese köstlichen Leckereien im Trend liegen. Sie können Circle to Search verwenden, um nach ihnen zu suchen und eine differenziertere Frage zu stellen, z. B. „Warum sind diese so beliebt?“ Sie werden schnell erkennen, dass es sich dabei um koreanische Maishunde handelt, und anhand hilfreicher Informationen aus dem gesamten Internet verstehen, warum sie im Trend liegen. Sobald Sie fertig sind, können Sie wegwischen und direkt mit dem Scrollen fortfahren.

