Bard wird zu Gemini: Google gibt dem KI-ChatBot einen neuen Namen – Namensgebung könnte verwirren

Schon bald wird der mit großen Ambitionen gestartet KI-ChatBot Bard seinen ersten Geburtstag feiern – vermutlich aber nicht unter der bekannten Bezeichnung. Denn jetzt gibt es auch in der Browserversion eindeutige Hinweise darauf, dass die gesamte Plattform in Kürze in Gemini umbenannt wird. Entsprechende Strings sind haufenweise im Quellcode zu finden und selbst die Ankündigung ist schon vorhanden.



Googles Marketing-Strategen haben wieder die Würfel rausgeholt und scheinen auf den letzten Metern vor dem großen Update des KI-ChatBot Bard noch einmal alle Bezeichnungen über den Haufen zu werfen. Denn nachdem schon vor einigen Tagen die Umbenennung der Android-Plattform durchgesickert ist, die noch vor dem Release bereits den dritten Namen erhält, scheint man das Ganze auch in der im Browser genutzten Desktopversion umsetzen zu wollen.

Kurz zur Erinnerung: Im Dezember hatte man „Bard Advanced“ als kostenpflichtiges Modell für den Browser angekündigt und für Android den „Google Assistant with Bard“ vorgestellt. Aus letztem wurde bereits vor zwei Wochen nur noch „Bard“ und vor wenigen Tagen wurde Bard in Gemini umbenannt. Wohlgemerkt alles noch im versteckten Stadium, ohne dass die neue Version bisher ausgerollt wurde. Drei Namen in zwei Wochen sind sicherlich auch bei Google ein Rekord.

Es stand zu erwarten, dass das auch für den Desktop gelten wird, obwohl man das bei Google natürlich nie mit letzter Sicherheit sagen kann. Doch jetzt gibt es auch am Desktop eindeutige Hinweise: An allen Stellen, an denen das Wörtchen „Bard“ vorkommt, gibt es nun alternative Strings mit denselben Inhalten, aber dem Wörtchen „Gemini“. Das gilt selbst für den Titel der Webseite, den man mehr oder weniger dynamisch zwischen Bard und Gemini wechseln kann. Aber das ist noch nicht alles.









Denn nicht nur die neue Bezeichnung ist vorhanden, sondern auch die Ankündigung „Bard is now Gemini“ ist bereits hinterlegt. Das klingt schon ziemlich offiziell, doch bei Googles aktuellem Namens-Karussell können wir uns bis zur Ankündigung nicht sicher sein. Und selbst dann ist nicht gesagt, dass es nicht nächste Woche schon wieder anders aussieht. Aus „Bard Advanced“ wird dann übrigens „Gemini Advanced“. Grundsätzlich hält man also an den Plänen fest.

Ob es eine gute Idee ist, dem zu etablierenden Markennamen für den KI-ChatBot die gleiche Bezeichnung wie dem austauschbaren KI-Modell zu geben, sei mal dahingestellt. Auch der Namenszusatz ist vielleicht problematisch. Denn man bietet auf KI-Ebene die drei Produkte Gemini Nano, Gemini Pro und Gemini Ultra, sowie möglicherweise bald auf ChatBot-Ebene Gemini und Gemini Advanced. Man muss den Nutzern also erklären, dass Gemini Advanced auf Gemini Pro basiert.

Ob hinter all dem ein großer Masterplan steckt, oder man doch einfach nur die Würfel herausgeholt hat, bleibt abzuwarten…

P.S. Grundsätzlich halte ich Gemini für den deutlich besseren Namen und auch die Vereinheitlichung ist eine gute Sache. Meine Kritik richtet sich lediglich an den schnellen Wechsel und die unklare Strategie. Denn warum verkündet man gestern große Bard-News, wenn Bard als Bezeichnung in Kürze gar nicht mehr existiert? Man macht den Namen immer bekannter, nur um ihn dann zu versenken…

» Bard: Google integriert KI-Bildgenerator in den ChatBot – neues Feature wird für erste Nutzer ausgerollt (Video)

» Google Bard: Großes Update für den KI-ChatBot ist da – Gemini Pro startet jetzt in Deutschland und weltweit

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 29.01.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!