Wear OS: Neues Watch Face bringt aktives Design und moderne Komplikationen; ein Hingucker am Handgelenk

Googles Smartwatch-Plattform Wear OS macht es den Nutzern sehr leicht, ein Watch Face zu installieren und schnell zwischen den einzelnen Designs zu wechseln. Heute stellen wir euch in der losen Serie der Hingucker am Handgelenk ein brandneues Ziffernblatt vor, das mit einer Sekundenanzeige sowie der Einbindung von bis zu vier Komplikationen glänzen kann – darunter ein im neuen Großformat.



Im Google Play Store finden sich sehr viele Ziffernblätter, die eine umfangreiche Anpassung der Uhrzeit-Darstellung auf Wear OS ermöglichen und allesamt auf recht ähnliche Konzepte setzen. In unserer losen Watch Face-Serie stellen wir euch daher immer wieder Ziffernblätter vor, die sich durch Besonderheiten von der Masse abheben und wirklich sehenswert sind – echte Hingucker am Handgelenk.

Watch Face mit Sekundenanzeige

Das brandneue Watch Face Active setzt auf eine mittig platzierte Uhrzeit, die in digitaler Form mit großen Lettern auf dem Display platziert ist. Dabei zeigt sich auch schon die erste Besonderheit des Ziffernblatts, denn bei diesem werden nicht nur die Stunde und Minute, sondern auch die aktuelle Sekunde gezeigt – eine absolute Seltenheit im Play Store. Der Sekundenwechsel erfolgt mit einer schicken Animation und bringt Leben auf die Smartwatch. Rundherum findet sich eine Analogskala.

Vier Komplikationen

Bei „Active“ ist der Name Programm, denn zusätzlich zur Uhrzeit finden sich bis zu vier Komplikationen auf der Anzeige, wobei diese geschickt rundherum platziert sind und verschiedene Formen annehmen können: Ein Platz am oberen Rand, ein weiterer im Vollformat direkt über der Uhrzeit und darunter zwei zusätzliche Komplikationen in der gewohnten Standardansicht. Die Datenquelle könnt ihr wie üblich frei auswählen. Schaut euch einmal die folgenden Screenshots an.









Neues Format und Anpassungsmöglichkeiten

Besonders die Komplikation über der Uhrzeit sticht hervor, denn bei dieser handelt es sich um eine Darstellung im Vollformat, die erst mit dem neuen Watch Face Format möglich ist, das nur für Wear OS 4 zur Verfügung steht. Je nach ausgewählter Kategorie gibt es zusätzlich zur Schnellinformation auch einen Fortschrittsbalken (etwa beim Schrittzähler oder Akku). Weil das Ziffernblatt auf Basis von Wear OS 4 entwickelt wurde, steht es entsprechend nur für Smartwatches ab diesem Betriebssystem bereit. Solltet ihr keine solche besitzen, dann schaut euch doch bei den anderen Ziffernblättern des Entwicklers um.

Die Oberfläche des Ziffernblatts lässt sich nicht nur in puncto Komplikationen anpassen, sondern auch beim Design habt ihr einige Auswahlmöglichkeiten: Es gibt 20 verschiedene Farbstile, drei Schriftarten sowie drei Index-Stile und sogar verschiedene Always on-Designs zur Auswahl. Bei letztem müsst ihr auf die Sekunden verzichten, was natürlich im Sinne des ständig einschalteten Displays ist.

Das Watch Face stammt aus der Schmiede von WatchFace-Designs, dessen Ziffernblätter ich euch hier im Blog schon häufiger vorgestellt habe. Alle setzen auf unterschiedliche Darstellungen, zeigen immer wieder innovative Konzepte und verfolgen dennoch eine gemeinsame, schicke Design-Linie. Vor einigen Wochen habe ich euch in diesem Artikel eine Übersicht über die Ziffernblätter gegeben. Die 1,49 Euro für das heutige Ziffernblatt sind sicherlich gut investiert.