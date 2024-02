Gemini: Googles riesiges Update kommt am Mittwoch – Android-App, Gemini Advanced, Bard-Update und mehr

Seit wenigen Tagen wissen wir, dass Google Bard in Gemini umbenennen wird, was sowohl im Desktopbrower als auch am Smartphone umgesetzt werden soll – möglicherweise auch schon als Nachfolger des Google Assistant. Jetzt ist ein umfangreicher Changelog geleakt, der einen großen Schwung an Verbesserungen für kommenden Mittwoch ankündigt. Neben der Umbenennung folgt auch eine Android-App sowie Gemini Advanced mit Gemini Ultra.



Nächste Woche Mittwoch könnte es bei Google sehr spannend werden: Denn man wird nicht nur mutmaßlich Android 15 veröffentlichen, sondern auch mit Bard / Gemini / Google Assistant einen sehr großen Schritt machen. Denn wenn man einem vor wenigen Stunden geleakten Changelog glauben mag, dann wird Gemini ab dem 7. Februar endgültig den großen Auftritt haben. Auf allen Ebenen, auf allen Plattformen, inklusive eigenständiger App und auch mit einer Bezahlversion.

Bard wird zu Gemini

Diese Umbenennung scheint endgültig in Stein gemeißelt zu sein und kommt mutmaßlich für alle Plattformen: Bard wird kurz vor dem großen Neustart in Gemini umbenannt, um Googles neuen KI-Anlauf einen einheitlichen Markenauftritt zu verpassen. Aus Bard wird Gemini, aus Google Assistant with Bard wird Gemini und aus dem geplanten Bard Advanced wird Gemini Advanced. Passend dazu soll es auch eine neue Nutzeroberfläche geben. Alles was bisher zur Umbenennung bekannt ist, und warum es problematisch werden könnte, findet ihr ausführlich in diesem Artikel.

Gemini Advanced

Auch Gemini Advanced wird in der nächsten Woche an den Start gehen – ursprünglich als Bard Advanced angekündigt. Dabei handelt es sich um das bisher stärkste Sprachmodell, das auf Gemini Ultra basiert – das man in der Ankündigung zwecks weniger Verwirrung als „Ultra 1.0“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Modell, das mutmaßlich ein Abo erfordert. Es wird erwartet, dass es Teil von Google One sein wird. Alle Infos zu Advanced findet ihr in diesem Artikel sowie in diesem Artikel









Neue Gemini-App kommt

Um Bard/Gemini einen starken Auftritt auf dem Smartphone zu ermöglichen, soll es ab der kommenden Woche eine neue Android-App geben. Ob diese eigenständig ist oder nur den Google Asssistant und dessen Reichweite ersetzt, ist bisher noch nicht bekannt und geht auch aus der Ankündigung nicht hervor. Ich würde erwarten, dass es die Ablösung des Google Assistant ist und Gemini damit potenziell von Beginn an für Milliarden Nutzer zur Verfügung stehen könnte. Mit Betonung auf könnte.

EU-Start kommt später

Obwohl Bard bereits in der EU bereitsteht und erst vor wenigen Tagen ein großes Update in Deutschland erhalten hat, soll der Gemini-Wechsel wohl zuerst in englischsprachigen Ländern angeboten werden. Ob das den EU-Raum ausschließt und vorerst bei Assistant / Bard bleibt, wissen wir noch nicht.

» Google Assistant wird zu Bard wird zu Gemini: Google vollzieht Strategiewechsel – und macht es kompliziert

» Google Gemini: Die neue KI-Ära beginnt – mit diesen drei Modellen startet Google in die KI-Zukunft (Nano, Pro, Ultra)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 29.01.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!