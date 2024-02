Google Assistant wird zu Bard wird zu Gemini: Google vollzieht Strategiewechsel – und macht es kompliziert

Google wird sich unter Android in puncto KI-ChatBot schon sehr bald ganz neu aufstellen, denn der seit vielen Jahren verfügbare Google Assistant soll durch eine moderne Künstliche Intelligenz ersetzt werden. Diesen Schritt hat man schon vor einigen Wochen offiziell angekündigt, in ersten Teasern gezeigt und den „Google Assistant with Bard“ für einen zeitnahen Release in Aussicht gestellt. Doch kurz vor dem Start zeigt sich ein echtes Namens-Chaos. Und das nicht nur am Smartphone.



Es könnte so einfach sein: Google hat mit Bard einen starken KI-ChatBot im Portfolio, der mittlerweile auf der Gemini-KI basiert, die nach Googles eigenen Vorstellungen noch Großes vollbringen soll. Um diesem Produkt unter Android auf die Sprünge zu helfen, soll es mit dem Google Assistant fusioniert werden. Ich hatte erst vor wenigen Wochen meine Einschätzung veröffentlicht, dass Google Assistant und Bard ein perfektes Duo sein werden.

Google Assistant with Bard

Und tatsächlich wurde vor einigen Wochen der Start von „Google Assistant with Bard“ in Aussicht gestellt, mit der Botschaft, dass die Bard-KI in die Google Assistant-Oberfläche wandert. Rein technisch dürfte man das sicherlich auch tun, doch um den Markenauftritt scheint es zuletzt intern ein wenig chaotisch geworden zu sein. Denn nur wenige Wochen nach der ersten Ankündigung und noch vor dem Release ist von beiden Marken nichts mehr zu sehen.

Bis Mitte des Monats hatten wir auf den Start von „Google Assistant with Bard“ gewartet, wobei es gleich zu Beginn des Jahres schon einige Unsicherheiten gegeben hat. Denn statt dem Assistant wieder auf die Beine zu helfen, hat man die Einstellung zahlreicher wichtiger Assistant-Funktionen angekündigt und erst vor wenigen Tagen den Google Assistant aus dem Pixel Launcher entfernt. Doch das war noch längst nicht alles, das uns an den Ende letzten Jahres vorgestellten Plänen zweifeln lässt.









Google Assistant mit Bard ohne Google Assistant

Erst in der vergangenen Woche wurde entdeckt, dass das Produkt kurz vor dem erwarteten Release noch einmal umbenannt wurde. Plötzlich war an allen Stellen innerhalb der Google-App nur noch von „Bard“ statt „Google Assistant with Bard“ die Rede. Diese Änderungen wurden an allen Stellen innerhalb der App vorgenommen und spätestens ab diesem Punkt sollten Assistant-Fans damit beginnen, Abschied zu nehmen. Ob diese Änderung nur den Markenauftritt oder auch die gesamte Umsetzung betrifft, ließ sich nicht herausfinden.

Die neue Bezeichnung hätte sicherlich sehr viel Sinn ergeben, denn wenn das Produkt auf allen Plattformen als „Bard“ auftritt, dann kann man es unter Android ebenfalls tun. Und trotz aller Bekanntheit ist der Markennamen „Google Assistant“ sicherlich nicht mehr das unersetzliche Zugpferd, das es einmal gewesen ist. Der Start als „Bard“ wäre also vernünftiger gewesen, statt die Umbenennung nach dem ersten Markenaufbau durchzuführen.

Google Assistant mit Bard ohne Google Assistant ohne Bard wird zu Gemini

Und gerade als wir dachten, dass dieser Last Minute-Namenswechsel gerade noch einmal gut gegangen wäre, zaubert Googles Team eine neue Variante aus dem Hut: Statt „Bard“ ist plötzlich die Rede von „Gemini“. Auch diesmal wurde die Bezeichnung an allen Stellen innerhalb der Google-App geändert, sodass es ein erneuter Wandel des Markenauftritts ist. Bei Gemini handelt es sich um das von Google vor wenigen Wochen vorgestellte brandneue KI-Modell. Dieses ist also Gemini Nano auf einigen Smartphones lokal nutzbar, kommt als Gemini Pro bei Bard zum Einsatz und in Kürze als Gemini Ultra beim kostenpflichtigen Bard Advanced.

Aus der Fusion der beiden Produkte entsteht also offenbar ein ganz neuer Produktname. Der lachende Dritte sozusagen. Die Nutzer kennen Assistant, sie haben Bard kennengelernt, aber dennoch setzt Google auf das noch unbekannte Gemini. Ob es eine gute Idee ist, die Bezeichnung des austauschbaren KI-Modells für die Nutzerschnittstelle in Form des ChatBot zu nutzen, wage ich nicht zu bewerten. Ob dann folgerichtig auch Bard am Desktop in Gemini umbenannt wird, bleibt abzuwarten.

Google Assistant mit Bard ohne Google Assistant ohne Bard wird zu Gemini Advanced mit Gemini Ultra

Sollte es bei diesem erneuten Namenswechsel bleiben, wonach es derzeit aussieht, könnte es zu merkwürdigen Konstellationen kommen. Denn tatsächlich ist innerhalb derzeit die Rede von „Gemini Advanced mit Gemini Ultra“ statt wie zuvor von „Bard Advanced mit Gemini Ultra“. Natürlich kann man diese Formulierung ändern, aber trotz aller Nähe sind Gemini und Ex-Bard vollkommen verschiedene Dinge, denen man vielleicht nicht den gleichen Produktnamen geben sollte. Das sollte man spätestens seit der Verwirrung mit Google TV und den drei gleichnamigen Produkten gelernt haben.

Man muss sich wirklich fragen, wie Googles KI-Abteilung arbeitet. Wankelmütige Strategien kennen wir schon seit jeher von Google, doch ein doppelter Namenswechsel innerhalb weniger Wochen bei einem bereits angekündigten Produkt sind wieder ein neues Level. Drei Namen innerhalb von zwei Wochen. Perspektivisch könnte das neue Produkt eine sehr wichtige Rolle spielen und vielleicht wäre es eine gute Idee, die Nutzer nicht zu sehr zu verwirren. Klar, besser jetzt als nach dem Release, aber so kurz vor der erwarteten Freischaltung fällt mir dazu eigentlich nur ein Wort ein: Wahnsinn.

Spannend wird es sein, wie sich die Pläne rund um „Pixie“, den geleakten KI-ChatBot auf den Pixel-Smartphones, darin integrieren werden. Haben wir dann „Pixie powered by Gemini Advanced mit Gemini Ultra“? Und wem jetzt schon ganz schwindlig geworden ist, der findet Hier eine Erklärung der Produkte Bard, Assistant, Gemini, Pixie und Galaxy AI.

Bard wird zu Gemini – auch im Browser

Die Umbenennung dürfte übrigens auch im Browser stattfinden. Erst gestern haben wir über den bevorstehenden Namenswechsel von Bard auf Gemini berichtet.

