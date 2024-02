Pixel Fold 2: Neuer Leak verrät erste Spezifikationen des kommenden Foldable – wird ein echtes Powerpaket

Google wird in diesem Jahr einige neue Pixel-Smartphones auf den Markt bringen, zu denen natürlich auch die zweite Generation des faltbaren Smartphones Pixel Fold gehören wird. Jetzt verrät ein Leak erste Informationen zum kommenden Pixel Fold 2, das wohl zu einem echten Powerpaket ausgebaut werden soll. Denn neben dem brandneuen Tensor-SoC soll auch der RAM einen starken Sprung machen.



Im vergangenen Jahr ist Google mit dem Pixel Fold erstmals selbst in den Markt der faltbaren Smartphones eingestiegen und konnte dabei für einen Neueinsteiger durchaus ordentliche Kritiken einstecken. Zwar hier und da mit Schwachpunkten, doch insgesamt war es ein starkes Gesamtpaket, das so manchen Konkurrenten hinter sich gelassen hat. In diesem Jahr sollte die zweite Generation warten, doch es hatte sich zuletzt schon abgezeichnet, das wir darauf etwas länger warten müssen.

Die erwarteten Spezifikationen

Jetzt hat ein erster Leak drei interessante Details zum kommenden Pixel Fold 2 verraten: Google wird den verbauten Arbeitsspeicher innerhalb einer Generation von 12 GB auf 16 GB erweitern – so viel RAM gab es bisher in keinem Pixel-Smartphone. Der interne Speicherplatz bleibt in der derzeit getesteten Variante wohl bei 256 GB, wird dafür aber einen Sprung von UFS 3.1 auf UFS 4 machen und dadurch unter anderem einen schnelleren Zugriff bieten können.

Bereits gestern hatten wir darüber berichtet, dass im Pixel Fold 2 der neue Tensor G4-SoC zum Einsatz kommen soll, nachdem zuvor schon intern einen Pixel Fold 2-Prototypen mit Tensor G3 getestet hat. Der Wechsel des SoC bedeutet allerdings auch, dass das Smartphone nicht mehr im Mai vorgestellt und kurz darauf auf den Markt gebracht werden kann. Stattdessen dürfte es Oktober werden – parallel zu den Pixel 9-Smartphones.









Pixel Fold 2 wird zum Powerpaket

Mit dem Tensor der neuesten Generation und vor allem dem RAM-Sprung dürfte das Pixel Fold 2 zum echten Powerpaket werden. Das wäre sicherlich auch dringend nötig, denn bei einem Smartphone im hohen Tausend-Euro-Bereich muss man auch entsprechende Leistung erwarten können. Ein teures Foldable, dessen Preis hauptsächlich durch diese faltbare Eigenschaft nach oben gedrückt wird, mit sparsamer Ausstattung erscheint nicht wirklich sinnvoll.

Die zusätzliche Leistung wird benötigt, um die für das Gerät geplanten KI-Funktionen überhaupt erst flüssig möglich zu machen – das dürfte dann auch für die kommenden Pixel 9-Smartphones gelten. Denn erneut kommt der KI-Assistent Pixie zur Sprache, den wir so langsam als bestätigt werten dürfen. Auch dieser erwartete Sprachassistent dürfte für eine Verschiebung in den Herbst sprechen.

Weitere Informationen zum Pixel Fold 2 werden schon für die nächsten Tage erwartet.

