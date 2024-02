Pixel Tablet 2, Pixel Fold 2, Pixel Watch 3: Google muss wichtige Weichenstellungen für Nachfolger vornehmen

In den letzten zwei Jahren hat Google das Pixel-Portfolio erheblich erweitert und sich in verwandte, aber dennoch technisch völlig andere Produktbereiche vorgewagt – dazu zählen die Pixel Watch, das Pixel Tablet und das Pixel Fold. Alle drei haben gemeinsam, dass sie neue Displaygrößen in das Pixel-Ökosystem gebracht haben, die auch Googles Designern einiges abverlangen. Bei allen drei Produkten sind in diesem Jahr wichtige Weichenstellungen zu erwarten.



Google ist seit vielen Jahren im Smartphone-Bereich aktiv, den man in acht Jahren Pixel-Smartphones, zuvor mehrere Jahre Nexus-Geräte und durch die Entwicklung von Android zur Perfektion geführt hat. Klar, Geschmäcker und Anforderungen sind verschieden und es gibt auch immer Luft nach oben, aber insgesamt ist Android-Pixel sehr gut. Beim erweiterten Portfolio sieht das ein bisschen anders aus, denn Google ist erst vor kurzer Zeit eingestiegen und befindet sich noch in der öffentlichen Experimentierphase.

Die ersten Generationen hatten es schwer

Die erste Pixel Watch, das erste Pixel Tablet und auch das erste Pixel Fold wurden lange Zeit heiß erwartet und die Gerüchteküche kochte bei jedem Infohäppchen regelrecht hoch. Doch als die Geräte auf den Markt kamen, waren sie doch eher enttäuschend und konnten die hohen Ansprüche oder Erwartungen nicht im Ansatz erfüllen. Die erste Pixel Watch war sowohl technisch als auch in puncto Verkaufszahlen ein Flop, über das Pixel Tablet spricht gefühlt schon seit der Vorstellung niemand mehr und auch das Pixel Fold konnte sich nicht wirklich vom Rest des Marktes absetzen.

Mit der zweiten Pixel Watch-Generation hat Google einiges in die richtigen Bahnen gelenkt und viele Schwachstellen behoben, die man offenbar selbst schon vor dem Release kannte. Man hängt noch weiter hinter dem großen Vorbild der Apple Watch und auch im Android-Bereich gibt es sicherlich attraktivere Alternativen, aber es ist absehbar, dass die Pixel Watch in der dritten, vierten oder vielleicht auch erst fünften Generation zu einem ernstzunehmenden Produkt wird.









Die Tür ist offen, jetzt muss Google durchgehen

Ähnlich sieht es mit dem Pixel Fold aus, das sicherlich als bester Google-Neueinstieg der letzten Jahre gelten kann. Zwar hebt man sich nicht von der Konkurrenz ab, aber Google hat aus dem Stand ein starkes Foldable herausgebracht, das keine echten Schwächen hat. Darauf kann man aufbauen. Beim Pixel Tablet sieht das ganz anders aus, denn bei diesem ist die erste Generation meiner Meinung nach komplett durchgefallen. Es ist kein gutes Tablet, kein gutes Smart Display, keine gute Mischung aus beiden Welten und noch dazu teuer. Dass man vom Pixel Tablet praktisch nichts mehr hört – auch nicht von Google – ist nicht verwunderlich.

Aber das muss nicht heißen, dass Google den Tablet-Markt gleich wieder verlassen, sondern dass man einfach sehr viel lernen muss. Denn „Android“ und „Tablet“ standen irgendwie schon immer auf Kriegsfuß und wenn das ein Unternehmen ändern kann, dann ist es Google. Hat man den richtigen Riecher, dann kann es für ein zukünftiges Pixel Tablet ganz schnell nach oben gehen. Gleiches gilt für den Foldable-Markt, der trotz vieler Geräte noch immer auf seinen ganz großen Durchbruch wartet.

Google hat schon bei den Pixel-Smartphones großes Durchhaltevermögen bewiesen und auch Rückschläge weggesteckt. Erst seit der sechsten Generation kann man die Früchte ernten und vielleicht dauert es bei der Smartwatch, dem Tablet und dem Foldable genauso lang. Freuen wir uns also auf das richtig starke Pixel-Portfolio 2028 – dann vielleicht wieder mit schwachen Neueinsteigern, aber vielen etablierten Geräten 🙂

