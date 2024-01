Android Auto: Neue Google Assistant-Integration wird für viele Nutzer ausgerollt (Screenshots)

Auf der Infotainment-Plattform Android Auto spielt die Sprachsteuerung rund um den Google Assistant nach wie vor eine wichtige Rolle und erhält nun ein größeres visuelles Update. Die schon vor einigen Monaten erstmals gesichtete Oberfläche mit den dezenteren Assistant-Anweisungen sowie überarbeiteten Sprachnachrichten wird jetzt für viele Nutzer ausgerollt.



Neue Google Assistant-Darstellung

Der Google Assistant erhält eine ganz neue Oberfläche, die bei aktiver Nutzung nun am unteren Rand erscheint und die dort normalerweise abgebildeten App-Icons überlagert. Statt den Icons zeigt sich ein schwarzer Bereich, bunte Linien in den typischen Assistant-Farben am unteren Rand sowie eine Live-Darstellung der aktuellen Spracheingabe. Das Ganze ist noch schick animiert, sodass die aktive Spracheingabe kaum übersehen werden kann.

Die Rückmeldung des Assistant wird ebenfalls an dieser Stelle gezeigt und mit einem Assistant-Icon dargestellt, um diese als Antwort zu markieren. In einem früheren Testlauf hatte man die Meldung schon einmal an den unteren Rand verlagert, allerdings über den App-Icons und ohne diese zu verdecken.









Neue Sprachnachrichten-Darstellung

Wird eine Sprachnachricht diktiert, zeigt sich nun die auf obigen Screenshots abgebildete Oberfläche. Diese zeigt einen großen Bereich mit dem jeweils aktuellen Diktat oder nach Abschluss die erkannte Botschaft. Als Zusatzinformation zeigt sich daneben nun das Icon der App, innerhalb derer gerade diktiert wird, sowie bei Verfügbarkeit auch das Profilfoto der Person, die diese empfangen wird. Gerade bei Sprachsteuerung sicherlich eine gute Sache, um nicht der falschen Person eine Nachricht zukommen zu lassen.

Beide Neuerungen scheinen mit dem Update auf Android Auto 11.2 im Zusammenhang zu stehen, können aber dennoch auch bei Nutzern der vorherigen Generation auftauchen.

