Pixel 9: Alle Infos zum neuen Google-Smartphone – Renderfotos, große Kamera-Überraschung und mehr

Gestern Abend haben die fleißigen Pixel-Leaker nachgelegt und uns die ersten Informationen zum kommenden Pixel 9 beschert, die neben den bereits von uns veröffentlichten Renderbildern auch weitere Details zum Smartphone enthielten. Normalerweise ist das kleinere Modell nicht ganz so interessant, wenn wir bereits einen Blick auf das große werfen konnten, doch diesmal ist es anders. Google könnte eine große Überraschung an Bord haben.



Erst am Dienstag wurden die Pixel 9 Pro-Leaks veröffentlicht und wie wir es erwartet hatten, wurde nur ein Tag später mit vielen Informationen zum kleinen Bruder nachgelegt. Wir haben euch gestern Abend bereits alle Renderbilder zum Pixel 9 gezeigt, die in dieser Generation tatsächlich interessanter gewesen sind, als wir es normalerweise vom kleinen Bruder des oftmals zuerst geleakten Pro-Modells gewohnt sind.

Das Pixel 9 setzt auf ein sehr ähnliches Design wie das Pixel 9 Pro: Es ist mehr abgerundet als die vorherige Generation, setzt auf einen flachen Rahmen im iPhone-ähnlichen Design und auf eine doch recht deutlich veränderte Kameraleiste. Und genau diese ist es auch, die unser großes Interesse geweckt hat: Denn statt der üblichen zwei Kamerasensoren finden sich dort plötzlich drei. Und statt der mittig platzierten LED findet sich darunter noch der Thermometer-Sensor. Beides Dinge, die bisher dem Pro-Modell vorbehalten waren.

Ein Fehler auf den Renderbildern kann mit ziemlicher Sicherheit ausgeschlossen werden, sodass jetzt schon bekannt zu sein scheint, dass sich das Pixel 9 rein in puncto verbauter Hardware gar nicht so sehr vom Pro-Modell unterscheiden wird, wie das bisher der Fall war. Vielleicht sind unterschiedliche Kameramodelle verbaut, aber dennoch wird man erstmals einen Zoom ermöglichen. Ich will nicht zu sehr in die Ferne schweifen, aber vielleicht ist das auch schon ein sehr gutes Vorzeichen für das Pixel 9a.









Die Abrundung des gesamten Geräts kommt noch deutlicher zur Geltung, weil man auf einen flachen Rahmen setzt und diesen nicht mehr auf die Vorderseite oder Rückseite übergehen lässt. Das ist sicherlich eine weise Entscheidung, die viele Nutzer in puncto Handling begrüßen. Des weiteren sehen wir auf den Renderbildern eine zentral positionierte Frontkamera unter dem Displayloch. Also keine Überraschungen auf der Vorderseite.

Die Maße:

Das Pixel 9 hat bei einer Displaygröße von etwa 6,2 Zoll die folgenden Maße: 152.8 x 71.9 x 8.5mm. An der Stelle der Kameraleiste ist das Smartphone 12mm dick. Die Maße entsprechen in etwa dem Vorgänger Pixel 8 und weichen nur geringfügig von diesem ab. Das Pixel 9 ist 2,3 mm höher, 1,1mm breiter und 0,4mm weniger dick. Die Kameraleiste gleicht die Stärke wieder aus, sodass es abgesehen vom flachen Rahmen kaum Änderungen bei der Haltung des Geräts geben dürfte.

Weitere Details folgen mit Sicherheit im Laufe der nächsten Tage. Schon jetzt ist die Woche mit dem Pixel 9, Pixel 9 Pro, dem Pixel 8a sowie der neuen Pixel 8-Farbe sehr ergiebig gewesen.

» Alle Renderbilder und das Video vom Pixel 9

» Alle Infos zum Pixel 9 Pro

[MySmartPrice]

Letzte Aktualisierung am 23.01.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!