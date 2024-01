Pixel 8 Pro: Google bringt das Smartphone in einer neuen Farbe – Mint Green schon ab morgen erhältlich

Recht überraschend hat Google vor wenigen Tagen einen neuen Pixel 8-Teaser veröffentlicht, bei dem erst auf den zweiten Blick klar wurde, worum es bei dem seit drei Monaten bereits am Markt befindlichen Smartphone eigentlich geht. Schnell war klar, dass das Pixel 8 Pro in Kürze in der neuen Farbe Mint Green verfügbar sein wird. Jetzt ist diese in guter alter Pixel-Manier vorab geleakt worden.



Google bietet die Pixel 8-Smartphones wie gewöhnlich in verschiedenen Farben an und bereits ab morgen soll eine neue dazukommen: Ein Countdown im Google Store endet am morgigen Donnerstag und wird uns, wie auch schon im folgenden Video-Teaser zu erahnen, die neue Farbgebung bringen. Die neue Farbe heißt „Mint“ oder „Mintgrün“, in Deutschland vielleicht Minze oder Minzgrün, und zeigt sich nun auf obigem vorab geleakten Produktfotos.

Die Farbe ist nicht ganz überraschend, auch abseits des Teasers nicht. Denn tatsächlich ist die Farbe schon im vergangenen Jahr geleakt worden und wurde eigentlich schon für Oktober erwartet. Auch das farblich passende Wallpaper befindet sich seit dem Start auf allen Pixel 8-Smartphones und Google verkauft schon seit Oktober eine dazu passende Schutzhülle.

Über die Verfügbarkeit wissen wir bis auf das morgige Datum noch nichts. Ein australischer Händler zeigt, dass die Farbe immerhin nicht US-exklusiv ist, was aber dennoch nichts für den deutschen Markt heißen muss. Außerdem ist stets nur vom Pixel 8 Pro die Rede, sodass ein minzgrünes Pixel 8 recht unwahrscheinlich ist.

