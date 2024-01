Pixel 9: Das ist Googles neues Smartphone – neuer Leak zeigt Renderbilder mit Überraschungen (Galerie & Video)

Google wird in diesem Jahr die Pixel 9-Smartphones vorstellen und nachdem gestern bereits das Pixel 9 Pro geleakt ist, folgt heute wenig überraschend das Pixel 9. Die gleiche Quelle hat einige Renderbilder sowie ein Video vom Pixel 9 veröffentlicht, das dem großen Bruder recht ähnlich sieht, aber dennoch eine dicke Überraschung im Gepäck hat: Auch das Pixel 9 dürfte drei Kameras und damit erstmals einen optischen Zoom mitbringen.



Nachdem gestern Abend Renderbilder und ein Video vom Pixel 9 Pro sowie eine Reihe von ersten Infos zum neuen Smartphone geleakt worden sind, ist es nicht ganz überraschend, dass die Leaker heute mit dem kleinen Bruder nachlegen. Wie erwartet unterscheidet sich das Pixel 9 äußerlich nur kaum vom großen Bruder Pixel 9 Pro, so wie man das schon seit langer Zeit eingeführt hat und somit für ein schnell wiedererkennbares Design gesorgt hat.

Eine große Überraschung gibt es aber dennoch direkt beim ersten Blick auf die Details der Renderbilder: Denn Google wird dem Pixel 9 tatsächlich eine dritte Kamera spendieren und damit zumindest in puncto Anzahl mit dem großen Bruder gleichziehen. Bei der dritten Kamera handelt es sich um eine Telephoto-Linse, die einen Zoom ermöglichen wird. Aber auch daneben findet sich unter der LED ein weiterer Sensor, über den es bisher noch keine Details gibt. Beim Pixel 8 Pro und dem mutmaßlichen Pixel 9 Pro handelt es sich um einen Thermometer-Sensor.

Es ist zu erwarten, dass sich das Pixel 9 dennoch nicht nur in der Größe vom Pixel 9 Pro abheben wird. Die erste Vermutung wäre es sicherlich, dass die Telephoto-Linse im Pixel 9 Pro einen höheren Zoomlevel als im Pixel 9 ermöglicht – ausgemacht ist das aber noch längst nicht. Schauen wir uns jetzt erst einmal das neue Smartphone an.









Renderbilder vom Pixel 9









Pixel 9 im Video

Ich denke, das Pixel 9 kann sich sehen lassen und steht dem großen Bruder schon jetzt – zumindest rein äußerlich – in nichts nach. Sollte es tatsächlich eine dritte Kamera im normalen Modell geben und sich dieses somit nicht mehr ganz so stark vom großen Bruder unterscheiden, dürfte es das Standing des Standardmodells deutlich stärken. Nachdem wir nun Renderbilder von beiden Geräten gesehen habe und es heute auch Leaks zum Pixel 8a sowie einer neuen Pixel 8 Pro-Farbe gegeben hat, werden die Leaker in den nächsten Tagen sicherlich erneut nachlegen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

