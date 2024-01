Lumiere: Google zeigt neue beeindruckende Video-KI – erstellt Videos aus Text, Bildern oder anderen Videos

Die Verfügbarkeit von generativer Künstlicher Intelligenz ist in den letzten zwei Jahren sprunghaft angestiegen, das gilt sowohl für die Textform als auch für Medien in Form von Bildern. Google hat schon vor langer Zeit eine Reihe von KI-Bildgeneratoren gezeigt und jetzt hat man mit Lumiere einen neuen KI-Videogenerator vorgestellt, dessen erste veröffentlichte Bilder wirklich zu beeindrucken wissen.



Es ist schon erstaunlich, was die für die Masse zugängliche generative KI heute schon in der Lage ist zu leisten, auch wenn man das als abgestumpfter Nutzer sehr schnell als selbstverständlich ansieht. Längst sind die Entwickler über die generative Bilder-KI hinaus und arbeiten an Videos – das gilt auch für Google. Google Research hat nun Lumiere vorgestellt, mit dem sich per Künstlicher Intelligenz und einem einfachen Prompt Videos erstellen lassen.

Der Ablauf ist bekannt: Nutzer geben ein, was sie gerne sehen würden und die Künstliche Intelligenz erzeugt daraus ein Video. Dabei bietet man sowohl die Erstellung von Null als auch weitere Möglichkeiten: Es lassen sich bestehende Videos umfangreich bearbeiten, statische Bilder animieren oder auch nur einzelne Bereiche animieren. Im obigen Video wird gezeigt, wie weit das Ganze derzeit unter Laborbedingungen fortgeschritten ist. Auf der Webseite gibt es viele Beispielvideos inklusive den dazugehörigen Prompts.

Derzeit steht das Ganze nur in dieser Vorschau zur Verfügung, kann aber noch nicht selbst ausprobiert werden. Aber auch das wird nur noch eine Frage relativ kürzester Zeit sein, wobei ich allein schon wegen der Rechenpower davon ausgehe, dass man die Nutzer für so etwas zur Kasse bitten wird. Mehr Infos dazu in den nächsten Tagen hier im Blog.

