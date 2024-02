Google Maps: Wie ist das Wetter? Neues Overlay mit aktueller Wetterlage und Stundenprognose für Android

Mit Google Maps lassen sich sehr viele Informationen zu einzelnen Orten abrufen, zu denen nicht nur das Kartenmaterial, viele Fotos und kurze Kontextinformationen gehören, sondern auch eine Reihe von Live-Informationen. Zu diesen könnte man den aktuellen Verkehr zählen und ganz neu wird jetzt für Android-Nutzer die Wetteranzeige ausgerollt. Direkt in der App lässt sich die aktuelle Wetterlage sowie die Prognose für die nächsten Stunden sehen.



Google hatte im vergangenen Jahr das Thema Wetter für sich entdeckt, denn nachdem man nach recht langer Entwicklungszeit die neue Wetteroberfläche ausgerollt wurde, ging es darum, die Wetterdaten an möglichst viel Stellen zu verwenden. Google Maps ist da sicherlich eine der ersten Möglichkeiten und tatsächlich hatte man schon vor vier Monaten eine Wetteranzeige in Google Maps für iOS gebracht – die Android-Version aus kaum nachvollziehbaren Gründen aber vergessen. Das wurde jetzt endlich nachgeholt.

Wird die Detailansicht eines Ortes (Stadt, Gemeinde, Dorf,…) aufgerufen, erscheint am unteren Rand nicht nur die gewohnte Infokarte, sondern auch ein neuer über der Karte schwebender Chip. Dieser ist oben links unter dem Suchfeld positioniert und kann leicht übersehen werden, fällt aber auch mit einem Blick auf. In diesem Chip befindet sich ein Icon für die aktuelle Wetterlage sowie in zwei Zeilen angeordnet die aktuelle Temperatur sowie die Luftqualität. Letzte lässt sich auch als zusätzlicher Layer über die Karte legen.

Damit habt ihr sofort die aktuelle Wetterlage im Blick, was gerade bei Orten, die man vielleicht in Kürze besuchen möchte, natürlich interessant sein kann. Doch weil ihr vermutlich eine etwas längere Fahrt dafür auf euch nehmen müsst, ist das Wetter in den nächsten Stunden noch einmal interessanter. Auch das kann die App anbieten. Tippt dazu einfach einmal auf den Infochip und es öffnet sich das Overlay, wie am folgenden Screenshot zu sehen ist.









Im Overlay findet ihr noch einmal das aktuelle Wetter mit deutlich mehr Informationen: Wetterlage, Temperatur, Luftqualität, gefühlte Temperatur, Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur sowie die Wetterlage in Textform. In der Mitte des Overlays befindet sich die Prognose für die nächsten Stunden. Diese Prognosen zeigen erneut die Wetterlage sowie die erwartete Temperatur in den nächsten fünf bis sechs Stunden. Scrollen ist nicht möglich und auch der Abruf der umfangreichen Prognose in der Websuche wird noch nicht unterstützt.

Das Ganze wird seit einigen Tagen ohne jegliche Ankündigung für viele Android-Nutzer ausgerollt und sollte recht bald überall angekommen sein. Und dann ist es doch vielleicht gar nicht mehr so weit, bis man eine eigene Wetterkarte anbieten kann. Dazu wäre eigentlich nur die Kartenansicht mit einer Darstellung der aktuellen Temperaturen und vielleicht einer Zeitleiste für die Prognosen der nächsten Stunden und Tage notwendig.

[9to5Google]