Android 14: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der neuen QPR3 Feature Drop Beta (Galerie)

Google hat am Mittwoch recht überraschend die erste Android 14 QPR3 Beta veröffentlicht und damit bereits das nächste Kapitel des Betriebssystems geöffnet, bevor das aktuelle abgeschlossen ist. Wie üblich finden sich in der ersten Beta wieder eine Reihe von interessanten Neuerungen, die die Richtung für die nächste Version vorgeben. Hier findet ihr alle wichtigsten Neuerungen im Überblick.



Monat für Monat veröffentlicht Google eine neue Android QPR Beta, die immer wieder eine Reihe von Verbesserungen im Gepäck hat – meist in Form von zahlreichen Bugfixes. Anders sieht es stets bei der ersten Beta aus, die die Marschrichtung für die kommenden Monate vorgibt – und auch diesmal ist es mit der Android 14 QPR3 Beta nicht anders. Die neue Beta bringt einige Neuerungen auf die Pixel-Smartphones, über die wir euch hier einen schnellen Überblick verschaffen wollen.

App-Icon bei biometrischer Methode

Biometrische Methoden zur Entsperrung oder Autorisierung gelten am Smartphone mittlerweile als relativ sicher, könnten aber dennoch von innen angegriffen werden. Damit die Nutzer stets wissen, welche App die Methode ausgelöst hat, wird nun das App-Icon am oberen Rand des Overlays gezeigt. Sollte sich dort ein anderes Icon als das der aktiv genutzten App befinden, darf das als Warnsignal interpretiert werden. Ich denke, dass man diese Sicherheit in Zukunft noch weiter verstärken sollte.









Nach betrügerischen Apps suchen

In den Einstellungen rund um die Sicherheit und den Datenschutz befindet sich ein neuer Scanner, der das Smartphone lokal und ohne Cloudanbindung nach betrügerischen Apps durchsuchen kann. Dieser wird über die Einstellungen aktiviert oder abgeschaltet und arbeitet im Hintergrund. Der Scanner sucht nach verdächtigen App-Aktivitäten, Phishing oder sonstigen betrügerischen Methoden. Wird eine entdeckt, gibt es einen Abgleich mit Google Play Protect und anschließend eine Warnung an den Nutzer.

Adaptive Touch-Intensität

Die neue adaptive Touchscreen-Erkennung soll dafür sorgen, dass das Pixel-Smartphone Schutzfolien, Aktivitäten und äußere Umstände automatisch erkennt und die Sensibilität entsprechend einstellt. Mehr Details dazu haben wir euch in diesem Artikel beschrieben.

Android 15-Easteregg

Android 15 ist überfällig und wird nur noch wenige Tage auf sich warten lassen. Als kleinen Hinweis auf die kommende Android-Version haben Googles Entwickler obiges Easteregg in das Versionen-Spiel integriert. Das Android 14-Logo verliert den Text und wandelt seine Form in ein V – für Android V.









Pixel Tablet 2 kommt

Zu guter Letzt verrät uns die Android 14 QPR3 Beta, dass sich das Pixel Tablet 2 in Entwicklung befindet. Im Betriebssystem tauchen die beiden neuen Codenamen Clementine und Kiyomi auf, die recht eindeutig auf ein neues Pixel Tablet sowie die dazugehörige Dockingstation hinweisen. Anders als das verschobene Pixel Fold 2 erwarten wir das Pixel Tablet 2 derzeit noch für eine Präsentation im Mai.

» Weitere Infos zum Pixel Tablet 2

—

Das waren auch schon alle wichtigen Punkte, denn in den QPR Betas finden sich normalerweise nur kleinere Schritte, die eher als vorbereitend angesehen werden können. Denn die wichtigsten Verbesserungen finden innerhalb der Apps statt, die nicht Bestandteil des Betriebssystems sind.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 8.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!