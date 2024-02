Mit dem Neustart von Gemini hat Google nach eigenen Angaben eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz eingeleitet und vielleicht will man anlässlich dessen auch beim eigenen Markenauftritt mal wieder nachschärfen. Denn ausgerechnet im Ankündigungs-Video zu Gemini zeigt sich ein neues Google-Logo, das wir in der Form bisher noch nicht gesehen haben. Gut möglich, dass es nach neun Jahren ein modernisiertes Branding gibt.



Sowohl das Google-Logo als auch das Google-Icon (siehe oben) dürften den allermeisten bekannt und wohl vertraut sein. Zwar könnten nur die wenigen Nutzer die Farben an der korrekten Stelle zuordnen, aber dennoch ist das ein Markenzeichen mit hohem Wiedererkennungswert. Jetzt gibt es in der Gemini-Ankündigung vielleicht einen ersten Teaser auf ein neues Google-Icon. Schaut euch dazu einfach einmal die Animation an, die am Ende des Videos zu sehen ist.

Es bleibt beim G und grundsätzlich auch bei den vier bekannten Farben, doch diese sind in dieser Variante nicht mehr hart abgestuft, sondern gegen Regenbogen-artig ineinander über. Die Zeiten des Flat-Designs sind schon wieder vorüber, sodass auch eine Anpassung des Google-Icons aus Designer-Sicht vielleicht überfällig wäre. Sollte man sich tatsächlich dafür entscheiden, wird es interessant sein, ob und wie auch der Google-Schriftzug selbst eine Art Farbverlauf bekommen könnte. Als eher unkreativer Mensch würde ich behaupten, dass ein Farbverlauf im Schriftzug bei Einhaltung der bisherigen Regeln (eine Farbe pro Buchstabe) nicht möglich ist. Aber warten wir mal ab…

Ob und wann das neue Icon-Logo zum Einsatz kommen wird, ist noch nicht bekannt. Ein Google-Sprecher ließ verlauten, dass es vorerst nur eine einmalige Anwendung ist und es aktuell keine Ankündigung rund um den Markenauftritt gibt.

[AndroidPolice]